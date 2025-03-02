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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

懷孕服用乙醯胺酚引胎兒ADHD？ 專家：需更多研究佐證

2025/03/02 12:07

孕婦止痛首選恐藏危機？乙醯胺酚與ADHD關聯研究引關注；圖為情境照。（圖取自freepik）

孕婦止痛首選恐藏危機？乙醯胺酚與ADHD關聯研究引關注；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕孕期可安全使用的止痛藥選擇有限，而乙醯胺酚（acetaminophen）長期被視為最安全選項。然而，近年來這款廣泛使用的止痛藥捲入國際爭議。最新研究顯示，其可能增加兒童注意力不足過動症（ADHD）風險，引發對胎兒腦部發育影響的關注。

《Science Alert》報導，美國西雅圖兒童研究所追蹤307名黑人孕婦血液中的乙醯胺酚濃度，發現孕期服用此藥者，其子女日後被診斷為ADHD的機率增加3倍，女童風險更提高六倍。

該研究發表於《自然心理健康》（Nature Mental Health）期刊。研究人員強調，樣本規模有限，結論仍待進一步驗證，不應引起孕婦恐慌。特別是若不妥善治療孕期疼痛或發燒，同樣可能影響胎兒發育。

華盛頓大學醫學院兒科醫師薩提亞納拉亞納（Sheela Sathyanarayana）指出：「乙醯胺酚數十年前即獲准使用，或許需要美國食品暨藥物管理局（FDA）重新評估，因為其對胎兒的長期神經發育影響尚未經過全面研究。」

近年來，多項流行病學研究發現孕期使用乙醯胺酚與兒童ADHD存在關聯，但部分結果不一致。2020年，另有兩項測量新生兒體內乙醯胺酚濃度的研究發現，較高濃度與ADHD及自閉症譜系障礙（ASD）相關。

目前，FDA、歐洲藥品管理局（EMA）、美國婦產科學院（ACOG）仍維持立場，認為孕期在必要時使用最低有效劑量的乙醯胺酚，風險極小。

瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institute）統計遺傳學家阿爾奎斯特（Viktor Ahlqvist）指出，現有研究未考量孕婦服藥原因，如頭痛、發燒或感染，而這些因素本身即為兒童發育不良的風險因子。

FDA上次審視乙醯胺酚的安全性為2015年，當時結論為「無確切證據顯示孕期使用與ADHD有直接關聯」。2021年，91名國際科學家、醫師與公衛專家發表共識聲明，建議孕婦除非醫療必要，否則應避免使用乙醯胺酚，若需長期服用，應諮詢專業人員，並以最低有效劑量、最短時間內使用，以降低胎兒暴露風險。

美國婦產科學院則認為，神經發育障礙成因複雜，難以歸因於單一因素，主張在確切前瞻性研究出爐前，不應改變臨床實務。

研究主要作者貝克（Brennan Baker）表示：「相互矛盾的結果顯示，我們需要更多研究。」孕期用藥安全性的爭論仍將持續，等待更大規模研究提供明確答案。

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