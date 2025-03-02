自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》吸菸黑肺還傷「腰子」！ 醫曝5危害：腎癌上榜

2025/03/02 14:18

醫師指出，菸品對腎臟傷害一點也不輸其他器官，例如腎臟硬化、高血壓風險上升、腎癌風險提高等；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，菸品對腎臟傷害一點也不輸其他器官，例如腎臟硬化、高血壓風險上升、腎癌風險提高等；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吸菸不只傷心肺！台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文表示，菸品對腎臟傷害一點也不輸其他器官，尤其有5大危害，包含腎臟硬化、高血壓風險上升增加腎臟負擔、惡化糖尿病與腎病、提高腎癌風險，或影響腎移植成功率，增加透析風險，因此建議立即戒菸，保護腎臟。

5大傷害 糖尿病、高血壓在內

●促進腎臟「硬化」，加速腎功能下降：香菸中的尼古丁與有毒化學物質會導致腎小球硬化，讓腎臟的過濾功能退化，進而導致蛋白尿、腎功能下降，甚至進展到腎衰竭。長期吸菸的人，腎功能退化速度比不吸菸者快許多，讓腎臟提早老化。

●增加高血壓，讓腎臟壓力更大：高血壓是腎臟病的頭號殺手，而抽菸會讓血壓更高。尼古丁會刺激交感神經，導致血管收縮、血壓上升，使腎臟的負擔加劇，當長期血壓過高，腎臟血流會變差，導致腎臟慢慢「壞死」。

●惡化糖尿病腎病：糖尿病已經是腎衰竭的最大元凶，抽菸更會讓糖尿病腎病惡化！香菸中的自由基會增加胰島素阻抗，讓血糖控制更糟糕，導致腎臟損傷加劇。糖尿病腎病的患者如果吸菸，進入透析的速度會比不吸菸者快許多。

●增加腎癌風險：吸菸是腎細胞癌的重要風險因子，罹患腎癌的機率比不吸菸者高出許多。菸草中的致癌物質會經過腎臟代謝，造成腎臟DNA損傷，增加癌變機率。吸菸年數越長、菸量越大，罹癌風險就越高。

●影響腎移植成功率，增加透析風險：如果已經有慢性腎病，吸菸會讓病情惡化，更快進入透析或需要腎移植。不只如此，吸菸會影響腎移植後的存活率，增加移植腎臟失敗的機率，且吸菸者的腎臟供血較差，術後恢復較慢，增加排斥風險。

醫師提到，吸菸會影響腎移植後的存活率，增加移植腎臟失敗的機率；而吸菸者的腎臟供血較差，術後恢復較慢，會增加排斥風險；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提到，吸菸會影響腎移植後的存活率，增加移植腎臟失敗的機率；而吸菸者的腎臟供血較差，術後恢復較慢，會增加排斥風險；情境照。（圖取自shutterstock）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中