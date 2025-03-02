健康網》吸菸黑肺還傷「腰子」！ 醫曝5危害：腎癌上榜

醫師指出，菸品對腎臟傷害一點也不輸其他器官，例如腎臟硬化、高血壓風險上升、腎癌風險提高等；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吸菸不只傷心肺！台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文表示，菸品對腎臟傷害一點也不輸其他器官，尤其有5大危害，包含腎臟硬化、高血壓風險上升增加腎臟負擔、惡化糖尿病與腎病、提高腎癌風險，或影響腎移植成功率，增加透析風險，因此建議立即戒菸，保護腎臟。

5大傷害 糖尿病、高血壓在內

●促進腎臟「硬化」，加速腎功能下降：香菸中的尼古丁與有毒化學物質會導致腎小球硬化，讓腎臟的過濾功能退化，進而導致蛋白尿、腎功能下降，甚至進展到腎衰竭。長期吸菸的人，腎功能退化速度比不吸菸者快許多，讓腎臟提早老化。

​

●增加高血壓，讓腎臟壓力更大：高血壓是腎臟病的頭號殺手，而抽菸會讓血壓更高。尼古丁會刺激交感神經，導致血管收縮、血壓上升，使腎臟的負擔加劇，當長期血壓過高，腎臟血流會變差，導致腎臟慢慢「壞死」。

​

●惡化糖尿病腎病：糖尿病已經是腎衰竭的最大元凶，抽菸更會讓糖尿病腎病惡化！香菸中的自由基會增加胰島素阻抗，讓血糖控制更糟糕，導致腎臟損傷加劇。糖尿病腎病的患者如果吸菸，進入透析的速度會比不吸菸者快許多。

​

●增加腎癌風險：吸菸是腎細胞癌的重要風險因子，罹患腎癌的機率比不吸菸者高出許多。菸草中的致癌物質會經過腎臟代謝，造成腎臟DNA損傷，增加癌變機率。吸菸年數越長、菸量越大，罹癌風險就越高。

​

●影響腎移植成功率，增加透析風險：如果已經有慢性腎病，吸菸會讓病情惡化，更快進入透析或需要腎移植。不只如此，吸菸會影響腎移植後的存活率，增加移植腎臟失敗的機率，且吸菸者的腎臟供血較差，術後恢復較慢，增加排斥風險。

請繼續往下閱讀...

醫師提到，吸菸會影響腎移植後的存活率，增加移植腎臟失敗的機率；而吸菸者的腎臟供血較差，術後恢復較慢，會增加排斥風險；情境照。（圖取自shutterstock）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法