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金曲歌王方大同逝》昔有氣胸抗病史 醫教衣食住行4層面預防

2025/03/01 18:37

方大同病逝享年41歲。（資料照）

方大同病逝享年41歲。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕金曲歌王方大同今（1）日驚傳逝世，享年41歲。雖然經紀公司未細說死因，不過過去他曾因氣胸發作數度住院。醫師黃士倫曾指出，氣胸常見於瘦高的青少年、有吸菸史或者高強度體力工作者。在預防上需要從衣食住行4個層面來預防，即穿衣保暖、多吃好消化的食物或富蛋白質飲食、避免吸菸、注意高原地區高壓影響。

彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文指出，氣胸是一種日常生活中常見的症狀，本質是肺泡的破裂。而「自發性氣胸」是指因肺部疾病使肺組織和臟層胸膜破裂，或靠近肺表面的肺大泡、細微氣腫疱自行破裂，使肺和支氣管內空氣逸入胸膜腔。簡單來說，流程就是：肺泡破裂、胸腔進氣、壓迫肺臟、呼吸困難。

氣胸5大原因 吸菸、劇烈運動上榜

使得肺泡破裂不外乎兩個原因：一是肺泡由於各種原因變得脆弱；二是出現了力的作用，讓它破裂。還原到生活場景，氣胸主要由以下幾點原因造成：

●青春期發育過快：長高的同時，肺的發育沒有跟上，導致肺泡受到的張力過大。

●天生肺泡脆弱：如果父母有自發性氣胸史就要格外注意。

●吸菸：吸菸會讓肺泡處於危險之中。

●劇烈的運動：如籃球、足球、網球等，都會讓肺泡受壓過大或牽拉肺泡，致使破裂。

●伴有肺部疾病：如慢阻肺患者。

黃士倫表示，任何時候，如果感到不明原因的呼吸困難、活動困難、休息無法緩解，不論是否是氣胸，都應該立即就醫。自發性氣胸的治療在現代醫療的背景下並非難題，包括對因治療和對症治療。對因治療是指補好肺的「漏洞」；對症治療指把胸腔的氣排出，讓肺有空間擴張。

選擇好消化食物 氣胸預防一次看

黃士倫說，氣胸雖然不難治，但有超過一半的自發性氣胸患者會復發。氣胸是肺泡的破裂，那麼在預防措施方面，也要圍繞肺泡的保護，在「衣食住行」4個方面多加注意：

●衣：穿衣保暖，從根本上說還是要預防肺部的感染。秋冬季節是呼吸道疾病的高發時期，此時應做好處於密集人群中的防護，口罩是必備。

醫師指出，雖然沒有預防氣胸的食物，但為了避免肺泡的破裂，可以選擇易消化的食物。或富含蛋白質飲食，如堅果、肉類，也有助增強免疫力；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，雖然沒有預防氣胸的食物，但為了避免肺泡的破裂，可以選擇易消化的食物。或富含蛋白質飲食，如堅果、肉類，也有助增強免疫力；示意圖。（圖取自photoAC）

●食：雖然沒有預防氣胸的食物，但為了避免肺泡的破裂，我們可以選擇易消化的食物。另一方面，選擇蛋白質含量高的肉類、堅果等食物，也可以增加自身的免疫力。

●住：吸菸的危害人盡皆知，即使自身不吸菸，也要警惕二手菸的危害。

●行：前往高原地區時，由於氣壓差的變化，肺泡也會變得脆弱。

針對氣胸，黃士倫補充，要注意保持良好的心態，不要過度緊張，也不能完全放鬆警惕。適當進行慢跑、廣場舞、太極拳等強身健體的運動，以此來增加免疫力。另外，做過氣胸手術後，除了劇烈、有身體碰撞性、需要憋氣、或是要在氣壓變化較大的環境下進行的運動，一般的運動並沒有明顯證據會造成氣胸復發。

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