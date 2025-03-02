健康網》黃、綠豆芽要選誰？ 農糧署：爆炒煮湯選「它」

農糧署表示，黃豆芽口感結實較脆嫩耐烹煮，適合爆炒涼拌或煮湯；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豆芽菜常出現在各種菜餚及湯品中，不論是小吃店、夜市、家常菜都可以看到清爽脆甜、味道清香的芽菜，農糧署指出，市場常見的豆芽菜有綠豆芽與黃豆芽，綠豆芽含水量較高口感較軟嫩，適合清炒涼拌；黃豆芽口感結實較脆嫩耐烹煮，適合爆炒涼拌或煮湯。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，豆芽菜播種至採收約7天生長期短，一年四季都可以種植，且營養豐富可提供膳食纖維、維生素及礦物質等人體所需的營養素。其中綠豆芽含水量較高口感較軟嫩，適合清炒涼拌；黃豆芽口感結實較脆嫩耐烹煮，適合爆炒涼拌或煮湯。

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挑選小訣竅

1.挑選帶有根部的豆芽菜。

2.莖部細瘦，呈現自然淺褐色。

3.應避免外觀過白、聞起有異味。

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