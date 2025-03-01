男人年過40體力不如以往？ 營養師曝6大營養素助「雄風」

營養師公布6大營養素助重建雄風。示意圖。（圖取自freepik）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕當男人步入40歲後，身體的變化逐漸顯現，如何長時間保持體力更成為男性保健之一大議題。營養師高敏敏分享了6種營養素，提到如果有晚上睡不好，偶爾還會心悸或突然冒汗的症狀，是身體發出的警訊，如果忽視可能會加速中年危機的來臨，更可能會影響「性福」。

高敏敏在臉書發文說，身體發出的警覺，不只是身體的變化，心理狀態也可能跟著受影響，如果輕忽，後果可能會導致雄風受損，而高敏敏也分享生理以及心理的檢測方式。

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生理症狀

缺乏活力、容易疲倦、肌肉鬆弛、體重上升、性功能障礙、失眠、熱潮紅、心悸、盜汗。

心理症狀包括

情緒不穩、自信心低、焦慮、憂鬱、記憶力不佳、注意力渙散等。

如果開始有以上症狀，也不用太過擔心，這些狀況並不是無法改善。可以透過飲食和適當的營養補充，緩解不適，也能改善男性機能。高敏敏也公布6項可改善男性機能、重建威風的營養素。

鋅

（南瓜籽、生蠔、蛤蜊、小麥）

鋅是男性精子健康的關鍵，缺鋅可能導致精子數量減少、性慾降低，甚至性功能障礙。

精氨酸

（雞胸肉、牛肉、鮭魚、雞蛋）

精氨酸是一氧化氮的前驅物，能幫助血管擴張、促進血液循環，讓血液流通更順暢。

Omega-3

（鮭魚、鯖魚、核桃、紫菜）

能提升精子數量的同時促進血液流向生殖器，還能提高睪固酮濃度。

茄紅素

（聖女小番茄、牛番茄、西瓜、紅椒）

茄紅素是抗氧化高手，能消除自由基，保護攝護腺健康，更重要的是，它能提升精子活動力和數量。

葉酸

（香蕉、紅莧菜、豬肝、全榖雜糧）

葉酸不僅是孕婦的營養，對男性的生育能力也很重要，葉酸不足會降低精子穩定性，影響受孕機率。

維生素B群

（豆製品、糙米、菠菜、牛奶）

B群能幫助提升精神，促進代謝和能量轉換，尤其需要保持體力和活力的男性來說，是必不可少的元素。

高敏敏提到，除了日常補充營養素，運動也是一大關鍵，可以做有氧或重量訓練，促進睪固酮分泌、提升體能之外，還能釋放壓力，尤其「壓力」也是造成很多人「表現不佳」的主因。最後，高敏敏提醒如果狀況長久沒有改善，建議尋求專業醫師幫助，避免耽誤最佳治療時機。

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