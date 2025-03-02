健康網》3顏色洋蔥比一比 營養師：「它」富含維生素C與鈣

營養師指出，3者的主要營養成分差異不大，但白洋蔥的鈣質與維生素C較高。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洋蔥是日常料理中不可或缺的食材，市售洋蔥顏色多樣，常見的有黃洋蔥、白洋蔥與紫洋蔥，口感、味道及營養成分各有不同。營養師何采璇指出，營養方面，3者的主要營養成分差異不大，但白洋蔥的鈣質與維生素C較高，黃洋蔥富含鉀與葉酸，而紫洋蔥則含有較高的花色素苷與槲皮素，抗氧化能力優於黃洋蔥與白洋蔥。

好食課營養師Sally何采璇在臉書粉專「好食課」發文分享，在味道上，辛辣度依序為黃洋蔥最辣，其次是紫洋蔥，白洋蔥則較溫和。而黃洋蔥與紫洋蔥口感較爽脆，白洋蔥則較細嫩柔軟，在水分含量方面，黃洋蔥與白洋蔥較多，紫洋蔥則相對較少。

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許多人在切洋蔥時常因淚水直流而感到困擾，何采璇解釋，這是因為洋蔥細胞受損後會釋放出含硫化合物，進而刺激眼睛與鼻腔。想減少流淚的情況，除了坊間常用的戴護目鏡，或開啟抽油煙機等物理阻隔方式外，還可透過降低揮發性物質的釋放來減少刺激。

她建議，可在切洋蔥前先將洋蔥冷藏30分鐘，藉此延緩硫化物釋放；或是先將洋蔥去皮、去頭尾後，對半切開並迅速浸泡於冰水中，使釋放出的硫化物溶於水內，減少進入空氣中的量，進而降低對眼睛的刺激。

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