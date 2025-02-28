健康網》蠶豆症病人的用藥注意 食藥署列避雷清單

食藥署提醒，蠶豆症患者只要了解自己的病情，每次看醫師或拿藥時，務必告知自己有蠶豆症，這樣醫師或藥師才能選擇安全的替代藥物；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蠶豆症是一個大家好像都有聽過，卻又不太熟悉的疾病。但對於病人來說，日常生活中的用藥不慎，恐會發生溶血性貧血，食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」 列出，由臨床藥物基因組學實施聯盟整理的常見的避雷藥物清單。

●抗感染藥物：Dapsone（達普頌）、Primaquine（派馬喹）、Tafenoquine（他非諾喹）、Nitrofurantoin（硝基呋喃妥因）。

請繼續往下閱讀...

●抗尿酸藥物：Rasburicase（拉布立酶）、Pegloticase（聚乙二醇重組尿酸）。

●其他高風險藥物：Methylene blue（次甲藍）。

食藥署說明，蠶豆症的學名是葡萄糖-6-磷酸脫氫酶（G6PD）缺乏症，是一種與X染色體相關的遺傳疾病。G6PD是一種酵素，在紅血球中扮演抗氧化的重要角色。當G6PD酵素不足時，紅血球容易因氧化損傷而破裂，導致溶血性貧血。

食藥署指出，不同的G6PD基因型會影響酵素活性的減少程度，從而導致病情的輕重不一。例如：嚴重缺乏型的病人接觸到某些氧化性藥物或蠶豆時，可能會發生急性溶血反應，而較輕微的基因型則可能無明顯症狀。這也是為什麼了解個人基因型對於蠶豆症患者特別重要。

食藥署提醒，蠶豆症患者只要了解自己的病情，每次看醫師或拿藥時，務必告知自己有蠶豆症，這樣醫師或藥師才能選擇安全的替代藥物。避免自行購買來路不明的非處方藥或保健品，以免接觸到其他少見但可能對健康有危害的成分。

食藥署強調，如果對用藥有任何疑問，請隨時向藥師諮詢，正確避開高風險藥物，過上健康無憂的生活。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法