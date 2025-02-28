健康網》專家籲「非酒精性脂肪肝」更名 3原因一次看

醫學專家呼籲，將脂肪肝原本的名命：非酒精性脂肪肝，更名為代謝異常相關脂肪性肝病；圖為情境照。（圖取自shutterstock）





葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來醫學專家呼籲，將脂肪肝原本的名稱「非酒精性脂肪肝」，更名為「代謝異常相關脂肪性肝病」（MASLD），內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，主要原因有：非酒精性脂肪肝的定義有缺陷、強調代謝異常的核心病理機制、減少疾病污名化，雖然名稱拗口，但能更準確反映病理機制、減少社會污名化。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文說明，用「非酒精性脂肪肝」來診斷是基於「排除法」，須排除喝酒造成的肝病、也排除病毒性肝炎，但是這樣的定義往往無法反映現實。舉例來說，患者可能同時有B型肝炎，也合併有代謝異常相關肝病，兩者並不衝突。

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蔡明劼說，新名稱「代謝異常相關脂肪性肝病」更強調代謝異常的關鍵角色，例如胰島素阻抗、腹部肥胖、第2型糖尿病、高血脂等，這些都是該病發展的主要驅動因素，改名有助於讓醫學界和公眾更清楚理解病因。

蔡明劼指出，原本的名稱含有「非酒精性」在內，容易讓人聯想到酒精性肝病，部分患者可能會被誤解為與酗酒相關。另外，新的名詞也避免用「胖肝」（Fatty Liver），改稱作脂肪性（Steatotic）肝病，較為客觀，也避免羞辱性的標籤。

代謝異常相關脂肪性肝病標準

蔡明劼說，首先要有脂肪肝的證據，包括超音波等影像學檢查，或肝臟切片檢查。之後須符合以下任一心臟代謝異常風險因子，即可診斷 MASLD：

●體重過重（亞洲族群BMI≧23 kg/m2，或男性腰圍≧90公分，或女性腰圍≧80公分）。

●糖尿病前期或糖尿病已接受藥物治療。

●血壓≧130/85毫米汞柱或高血壓已接受藥物治療。

●三酸甘油酯 ≧150md/dL或已接受藥物治療。

●高密度脂蛋白膽固醇男性≦40md/dL或女性≦50md/dL。

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