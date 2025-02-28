自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》專家籲「非酒精性脂肪肝」更名 3原因一次看

2025/02/28 21:49

健康網》專家籲「非酒精性脂肪肝」更名 3原因一次看

醫學專家呼籲，將脂肪肝原本的名命：非酒精性脂肪肝，更名為代謝異常相關脂肪性肝病；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來醫學專家呼籲，將脂肪肝原本的名稱「非酒精性脂肪肝」，更名為「代謝異常相關脂肪性肝病」（MASLD），內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，主要原因有：非酒精性脂肪肝的定義有缺陷、強調代謝異常的核心病理機制、減少疾病污名化，雖然名稱拗口，但能更準確反映病理機制、減少社會污名化。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文說明，用「非酒精性脂肪肝」來診斷是基於「排除法」，須排除喝酒造成的肝病、也排除病毒性肝炎，但是這樣的定義往往無法反映現實。舉例來說，患者可能同時有B型肝炎，也合併有代謝異常相關肝病，兩者並不衝突。

蔡明劼說，新名稱「代謝異常相關脂肪性肝病」更強調代謝異常的關鍵角色，例如胰島素阻抗、腹部肥胖、第2型糖尿病、高血脂等，這些都是該病發展的主要驅動因素，改名有助於讓醫學界和公眾更清楚理解病因。

蔡明劼指出，原本的名稱含有「非酒精性」在內，容易讓人聯想到酒精性肝病，部分患者可能會被誤解為與酗酒相關。另外，新的名詞也避免用「胖肝」（Fatty Liver），改稱作脂肪性（Steatotic）肝病，較為客觀，也避免羞辱性的標籤。

代謝異常相關脂肪性肝病標準

蔡明劼說，首先要有脂肪肝的證據，包括超音波等影像學檢查，或肝臟切片檢查。之後須符合以下任一心臟代謝異常風險因子，即可診斷 MASLD：

●體重過重（亞洲族群BMI≧23 kg/m2，或男性腰圍≧90公分，或女性腰圍≧80公分）。

●糖尿病前期或糖尿病已接受藥物治療。

●血壓≧130/85毫米汞柱或高血壓已接受藥物治療。

●三酸甘油酯 ≧150md/dL或已接受藥物治療。

●高密度脂蛋白膽固醇男性≦40md/dL或女性≦50md/dL。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中