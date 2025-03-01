健康網》破解水果保存、食用4迷思 削皮沒洗小心農藥、細菌

醫師表示，水果即使要削皮也要清洗，避免吃進殘留農藥、灰塵，甚至運送過程中的細菌污染；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水果是日常生活中不可或缺的營養來源，富含維生素、礦物質與膳食纖維，不過瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文在臉書粉專「歐瀚文醫師 功能醫學」發文指出，保存不當或食用方式錯誤，可能會讓水果營養流失，甚至變質影響健康！並破解水果常見保存、食用4點迷思，當中提到，水果即使要削皮也要清洗，避免吃進殘留農藥、灰塵，甚至運送過程中的細菌污染。

錯誤1：所有水果都該冷藏

歐瀚文表示，依照水果特性分開保存才正確，並非所有水果都適合放冰箱。適合冷藏的水果（約3到7°C）包含蘋果、葡萄、莓果類、梨子、奇異果；適合室溫保存的水果（約10至25°C）如香蕉、芒果、木瓜、鳳梨、柿子。可先室溫放熟，再冷藏的水果則有酪梨、水蜜桃、哈密瓜等。

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他提醒，低溫會讓香蕉、芒果等熱帶水果變黑、影響風味，而蘋果、梨子等則可冷藏延長保鮮期。

錯誤2：水果切好放冰箱，隔天再吃

歐瀚文說明，其實現切現吃，才能減少營養流失。切開的水果與空氣接觸後，維生素C容易流失，尤其是富含抗氧化成分的奇異果、橙類、草莓等，建議現切現吃，若真的要存放，避免直接裸放冰箱，應用保鮮膜包好或放密封盒減少氧化，加幾滴檸檬汁可減少變色（適用蘋果、香蕉等）。另提醒，如果切好的水果變色、變軟，甚至有異味，就不要再吃了。

醫師提到，切開的水果與空氣接觸後，維生素C容易流失，建議現切現吃。若真的要存放，避免直接裸放冰箱，應用保鮮膜包好或放密封盒減少氧化；示意圖。（圖取自freepik）

錯誤3：吃水果不清洗，削皮就好

歐瀚文說，即使要削皮的水果也要清洗，市售水果可能有農藥殘留、灰塵，甚至運輸過程中的細菌污染，即使削皮，也可能因刀具或手的接觸造成污染。

正確清洗方式：

１.先用流動清水沖洗表面（勿直接泡水，避免農藥殘留溶出）。

２.用軟刷輕刷表皮（適用蘋果、葡萄等）。

３.鹽水or小蘇打水浸泡5到10分鐘（適用草莓、櫻桃）。

４.再次沖洗乾淨，擦乾後食用。

至於草莓、藍莓等莓果類不要提前洗，會加速腐壞，吃多少洗多少最保險。

錯誤4：水果榨汁喝比整顆吃更健康

歐瀚文表示，完整攝取水果，更能保留膳食纖維。雖然鮮榨果汁看似營養，但少了水果的膳食纖維，血糖上升速度快，容易造成胰島素波動。比較健康的方式為選擇果昔（Smoothie），連果肉一起打，減少血糖影響，加優格或堅果，增加飽足感與營養均衡，控制份量，避免一次喝下過多果糖。並提醒，市售果汁可能有額外糖分，比起喝果汁，直接吃水果更營養。

歐瀚文叮嚀，水果是健康飲食的一部分，但正確的保存、清洗、食用方式，才能確保營養不流失、避免食安風險。記住這些小撇步，讓家人吃得更安心、更健康。

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