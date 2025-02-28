健康網》想調藥記得帶藥袋 醫嘆：不會通靈

醫師提醒，如果想調藥記得帶上藥袋，醫師不是通靈師。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多病患想與醫師想討論換藥，卻忘了藥名，這時可看藥單與藥袋確認，只是要是連藥袋也沒有，就麻煩了。

藥物成千上萬種，其中「白色圓圓的藥」算常見外觀；台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊分享，她在洗腎室查房時，病人一臉篤定的說「要以前吃的那個血壓藥」，她回覆需要藥袋，該患者竟說「就是那顆白色圓圓的藥，你一定知道」。她直呼荒謬程度就像「記不記得那邊短頭髮、穿白衣的阿公，知道他叫什麼名字嗎？」，提醒大家想調藥記得帶上藥袋，醫師不是通靈師。

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王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文表示，很多藥都是白色、圓形的，光憑這個形容根本無法確認成分，不同廠商的同一種藥，外觀也可能不一樣，因此醫師真的沒辦法單憑外型來猜「這是什麼藥物」。

有人可能會說「可以用健保卡查」，王婷翊指出，健保卡並非「魔法水晶球」。且健保系統更新有時間差，藥物紀錄也可能不完整，有些藥可能是其他醫院或自費拿的，系統裡根本查不到。

王婷翊說，如果患者沒有帶藥袋，醫師就得多花時間去一顆顆查到底是哪一款藥、哪個劑量，不僅費時，還會壓縮到其他病人的時間。

王婷翊提醒，調藥前，請把藥袋、藥單帶來，這樣最快、最準確，自己有哪些慢性病，請整理清楚，別問什麼都「不知道」，別把自己的工作丟給醫師，然後再要求醫師「超有醫德」。

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