健康網》換洗髮精還是有頭皮屑？ 營養師：6大營養素護頭皮

營養師指出，維生素A和C可幫助平衡頭皮油脂，進而減少頭皮屑，可透過食用菠菜、胡蘿蔔、芭樂、奇異果攝取；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天認真洗頭、換了各種洗髮精，卻還是滿頭頭皮屑？營養師程涵宇指出，頭皮屑的關鍵不只是清潔，也與營養不均衡、皮膚乾燥、油脂分泌失衡有關。可透過攝取維生素A和C、維生素B群等營養素維持頭皮環境。其中維生素A和C可幫助平衡頭皮油脂，進而減少頭皮屑，可透過食用菠菜、胡蘿蔔、芭樂、奇異果攝取。

程涵宇於臉書粉專「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen 」與個人網站發文指出，健康的頭皮會自然進行角質代謝，這些剝落的細胞通常細小、透明，幾乎察覺不到。但如果發現大片明顯的頭皮屑時，代表頭皮的保護力已經下降。

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程涵宇表示，頭皮屑分2種，大片油性屑呈現米白色、大片狀，通常伴隨油膩感，常見於油性頭皮；而小片乾性屑較小、零星分布，頭皮容易乾燥、發癢，甚至影響臉部或身體其他部位的肌膚。除了外部保養，飲食也能幫助頭皮健康，由內而外調理，改善頭皮屑問題。

營養師提到，小片乾性屑較小、零星分布，頭皮容易乾燥、發癢，甚至影響臉部或身體其他部位的肌膚；圖為情境照。（圖取自freepik）

程涵宇分享6大護頭皮營養素

●維生素A、維生素C：幫助調節皮脂分泌、強化頭皮屏障，讓頭皮不再乾燥或過度出油。程涵宇說明，頭皮需要適量的油脂來維持健康，但如果油脂分泌過多或不足，都可能讓頭皮屑變得更嚴重。而富含維生素A的食物有地瓜、胡蘿蔔、菠菜；維生素C則常見於奇異果、芭樂、石榴中。

●維生素B6、維生素B3（菸鹼素）：能幫助細胞代謝，促進角質正常更新，減少因代謝異常導致的頭皮屑。程涵宇提到，研究發現，這兩種營養素還能減少頭皮發炎、緩解頭皮癢，有助於維持健康的頭皮環境。維生素B6存在於雞肉、黑麥、香蕉裡；而維生素B3可從豬肉、萵苣、藍莓等食物中攝取。

●維生素B12：程涵宇指出，缺乏維生素B12時會影響皮膚細胞的保濕能力，頭皮容易變乾、發癢，甚至出現發炎狀況。補充足夠的B12，有助於頭皮鎖住水分，減少乾性頭皮屑產生。常見於蛤蜊、海鮮、海苔裡。

●維生素B7（生物素）：會直接影響頭皮的角質代謝、脂肪酸平衡，對於控制頭皮屑、維持健康的頭皮環境非常重要。程涵宇說明，生物素不足可能導致頭皮問題，甚至影響髮質。維生素B7常見於雞蛋、起司、豆類中。

營養師程涵宇。（程涵宇提供）



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