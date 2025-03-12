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健康網》吃素害不舉？ 醫教「這樣吃」重振雄風

2025/03/12 19:10

醫師表示，陽痿問題屬綜合性因素，不過，吃素確實容易缺乏荷爾蒙所需之營養素；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師表示，陽痿問題屬綜合性因素，不過，吃素確實容易缺乏荷爾蒙所需之營養素；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃素真的會導致男性性功能障礙嗎？昭安泌尿科診所院長陳昭安表示，陽痿問題屬綜合性因素，不過，吃素確實容易缺乏荷爾蒙所需之營養素，因此建議均衡補充營養，如多吃一些堅果，增加飲食豐富度，護健康外，也能降低陽痿機率。

陳昭安在臉書專頁「迷你手術室 陳昭安醫師」發影片說明，發生陽痿問題屬綜合因素造成的，吃純素者容易缺少一些必須營養素，如維生素B12、蛋白質、鋅等，而這些營養素與男性荷爾蒙是有直接關聯的，確實容易使陽痿機率增加；反之，若屬蛋奶素、鍋邊素等素食者，陽痿機率會比純素者低，基本上不太會出現陽痿問題，因營養素較不缺乏。

陳昭安建議，食用純素者，建議透過其他食物補充營養，如多吃一些堅果，增加飲食豐富度，營養均衡護健康外，也可降低陽痿機率。

素食飲食8原則 營養均衡護健康

另外，衛福部國健署提供素食飲食指標8項原則：

1.依據指南擇素食，食物種類多樣化：每日飲食應依據「素食飲食指南」之食物分類與建議份量，選擇食物搭配飲食，以達營養均衡。每大類食物中宜力求變化，增加食物的多樣性，以增加獲取各類營養素及植化素的機會。

2.全穀雜糧為主食，豆類搭配食更佳：全穀雜糧類食物提供碳水化合物及部分蛋白質，其中未精製全穀雜糧類可提供維生素B群、纖維素及微量礦物質；豆類食物，尤其黃豆及其加工製品可提供豐富蛋白質，2者蛋白質組成不同，一起食用可以達到「互補作用」，故建議每天應要有全穀根莖類食物和豆類食品的搭配組合。

3.烹調用油常變化，堅果種子不可少：葵花油、大豆沙拉油、橄欖油在高溫中容易氧化，建議別用來油炸食物；再者，椰子油和棕櫚油雖屬植物油，但所含飽和脂肪酸較高，會深高血液的膽固醇，不建議食用太多，建議在考慮烹調方法後經常變換烹調用油。

另外，堅果種子類食物係指黑芝麻、白芝麻、杏仁果、核桃、腰果、開心果、花、夏威夷豆、松子仁、各類瓜子等，建議每日攝取1份堅果種子類食物，多樣化選擇，以達到均衡營養攝取。

國健署建議，每日攝取1份堅果種子類食物，多樣化選擇，以達到均衡營養攝取；示意圖。（圖取自freepik）

國健署建議，每日攝取1份堅果種子類食物，多樣化選擇，以達到均衡營養攝取；示意圖。（圖取自freepik）

4.深色蔬菜營養高，菇藻紫菜應俱全：深色蔬菜營養高，富含多種維生素、礦物質，而蔬菜中的菇類（如香菇、杏包菇、喜來菇、珊瑚菇等）、藻類（如麒麟菜、海帶、裙帶菜、紫菜等）提供維生素B12，又以紫菜的維生素B12含量較多，因此建議素食飲食中蔬菜類攝取應包含至少1份深色蔬菜，1份菇類與1份藻類食物。

5.水果正餐同食用，當季在地份量足：新鮮蔬菜或水果為維生素C之食物來源，而維生素C與鐵吸收率呈正相關，故建議三餐用餐，不論餐前、餐中、餐後同時攝食水果，可改善鐵質吸收率。

6.口味清淡保健康，飲食減少油鹽糖：日常飲食在烹調時應減少使用調味料，烹調多用蒸、煮、烤、微波代替油炸的方式減少烹調用油量。同時，也應少吃醃漬食物、調味濃重、精緻加工、含糖高及油脂熱量密度高的食品，減少油、鹽、糖的攝取，在飲食中應做到少油、少鹽、少糖。

7.粗食原味少精緻，加工食品慎選：食素食的加工食品，以大豆分離蛋白、麵筋、蒟蒻、或香菇梗等經過加工製程做成類似肉類造型或口感的仿肉食品，製作過程中經常會添加食品添加物，以增加風味或口感，因此建議速食飲食應多選擇新鮮食材，少吃過度加工食品。

8.健康運動30分鐘，適度日曬20分鐘：日常生活充分體能活動是保持健康所不可缺的藉由適量的熱量攝取，配合體能運動增加新陳代謝速率，是健康的體重管理方法，建議維持健康多活動，每日至少30分鐘。另外，每天日曬20分鐘，可在體內能產生充足的活化型態維生素D，幫助鈣質吸收，建議素食者適度進行戶外體能活動消耗熱量，避免維生素D缺乏。

國健署表示，素食者應適度進行戶外體能活動消耗熱量，避免維生素D缺乏；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

國健署表示，素食者應適度進行戶外體能活動消耗熱量，避免維生素D缺乏；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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