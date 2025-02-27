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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》緩老遠離疾病？ 醫：讓身體「吃點苦」回春

2025/02/27 20:31

醫師比喻，進行有氧運動時，就像是讓粒線體進健身房，透過短暫但高強度的訓練，讓它們變得更強壯、更耐用，讓細胞變成「高效能發電廠」；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師比喻，進行有氧運動時，就像是讓粒線體進健身房，透過短暫但高強度的訓練，讓它們變得更強壯、更耐用，讓細胞變成「高效能發電廠」；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年紀增長，發現體力變差、減肥效果差，甚至是大腦變遲鈍？台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，其實這不僅是單純的老化，而是與粒線體衰退有關，粒線體如同發電廠般，老化時使能量產生不足，讓細胞進入「低電量模式」，導致代謝降低，增加疾病風險，因此適度讓細胞「吃點苦」，如間歇性斷食高強度運動低氧訓練，使細胞啟動「求生模式」，讓粒線體變得更高效、長壽。

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文說明，粒線體是我們細胞裡的「發電廠」，負責把食物轉換成能量（ATP），供應給全身細胞使用。然而，當這座「發電廠」開始老化，效率變差，產生的能量不夠時，細胞就會進入「低電量模式」，導致全身代謝變慢，影響的不只是體能，還可能增加代謝症候群、糖尿病、心血管疾病，甚至阿茲海默症的風險。

張家銘進一步指出，別擔心！粒線體並不像老舊的機械無法修復，反而有種特殊的「自我升級」機制，只要給它適度「吃點苦」，包括：間歇性斷食、高強度運動及低氧訓練，就能讓它變得更強大、更高效。透過適度的能量短缺、強度挑戰或環境壓力，反而能促使細胞啟動「求生模式」，讓粒線體變得更高效、更耐用。

間歇性斷食 讓細胞來場「大掃除」

張家銘提及，當進行間歇性斷食時，會讓細胞會以為「糟了！食物來源不穩定」，於是啟動AMPK與SIRT1關鍵生物開關，開始進行「自噬作用（Autophagy）」。而自噬作用就像是一場細胞內的「斷捨離」，專門清理老舊、受損的粒線體，並促進新的粒線體生成，讓能量供應更穩定、更高效外，還能降低發炎反應、減少自由基傷害，讓老化速度變慢。

醫師提及，間歇性斷食能讓細胞來場「大掃除」，促進新的粒線體生成，讓能量供應更穩定、更高效外，還能緩老；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提及，間歇性斷食能讓細胞來場「大掃除」，促進新的粒線體生成，讓能量供應更穩定、更高效外，還能緩老；圖為情境照。（圖取自freepik）

高強度運動 讓粒線體「上健身房」

運動不只是消耗熱量，它其實是粒線體的一種「極限訓練」。張家銘指出，進行高強度間歇運動（HIIT）或有氧運動時，細胞會被迫應對能量需求的增加，進而啟動負責「粒線體增生」的PGC-1α，自動產生新的粒線體，這意味著細胞能量供應變得更穩定，運動表現變好，甚至在靜止狀態下也能燃燒更多脂肪。

張家銘比喻，這就像是讓粒線體進健身房，透過短暫但高強度的訓練，讓它們變得更強壯、更耐用，讓細胞變成「高效能發電廠」。

低氧訓練 讓細胞學會「節能模式」

張家銘提到，如果你曾經爬過高山，可能會發現一開始喘得要命，但過幾天適應後，體能竟然變好了。這是因為當細胞感受到氧氣供應下降時，會啟動HIF1α（缺氧誘導因子 1α），來幫助細胞適應低氧環境的重要生物開關。其讓粒線體學會更省氧、更有效率地燃燒能量，還能促進血管新生，提高細胞獲取氧氣的能力，提升運動耐力，還可能幫助減少神經退化、提高抗壓能力。

張家銘說，低氧訓練就像是在教細胞「如何在資源有限的環境下生存」，提升身體的耐受度與能量效率。

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