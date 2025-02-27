健康網》攝取太多熱量不好睡！ 日研究：吃「它」睡最久

研究發現，攝取越多熱量的人，總睡眠時間較短，容易睡眠中斷，而攝取較多蛋白質的人，總睡眠時間較長；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飲食與睡眠是維持生命不可或缺的兩大要素，日本筑波大學研究團隊利用「あすけん」（Asken）飲食管理應用程式與「Pokémon Sleep」睡眠遊戲對4825名用戶的營養攝取與睡眠變數進行分析，發現攝取越多熱量的人，總睡眠時間較短，容易睡眠中斷，而攝取較多蛋白質的人，總睡眠時間較長。該研究發表於《醫學網路研究期刊》（Journal of Medical Internet Research）。

近年來，許多健康管理的數位服務與手機應用程式相繼推出，讓使用者能夠記錄並累積自身的飲食與睡眠習慣。研究團隊使用每日飲食記錄中量化常見營養成分，包括：總熱量、蛋白質、總脂肪（飽和脂肪、單元不飽和脂肪、多元不飽和脂肪）、碳水化合物、鈉、鉀、膳食纖維的攝取量，也計算鈉鉀比。睡眠部分則是使用總睡眠時間、入睡所需要的時間、睡覺中途醒來（中途覺醒）的資料作交叉分析，探討營養素與睡眠的關聯。

請繼續往下閱讀...

蛋白質、多元不飽和脂肪酸及高纖助改善睡眠

研究結果發現：

1.總熱量攝取越高的人，總睡眠時間較短，中途覺醒次數較多。

2.攝取較多蛋白質的人，總睡眠時間較長。

3.攝取較多單元不飽和脂肪酸或多元不飽和脂肪酸的人，總睡眠時間較短。

4.多元不飽和脂肪酸攝取較多者，入睡時間較短，中途覺醒較少；但單元不飽和脂肪酸攝取較多者，入睡時間較長，中途覺醒較多。

5.攝取較多膳食纖維者，總睡眠時間較長，且入睡時間與中途覺醒時間較短。

6.鈉／鉀比率較高者（攝取較多鈉，較少鉀），總睡眠時間較短，且入睡時間與中途覺醒時間較長。

研究顯示，攝取多一些蛋白質、多元不飽和脂肪酸及高膳食纖維的飲食，可能有助於改善睡眠品質。研究團隊也希望未來能進一步透過實際飲食介入進行驗證，以探討更詳細的因果關係。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法