自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

剛果「哭泣病」肆虐！5週奪50多條人命 病毒源頭成謎

2025/02/27 15:13

剛果民主共和國出現不明流行性疾病。（路透）

剛果民主共和國出現不明流行性疾病。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕非洲剛果民主共和國（DRC）西北部赤道省（Equateur province）近來爆發不明疾病，五週內已奪走超過50人性命，近半患者發病數小時內即告不治。令人不安的是，患者特殊症狀之一為「持續哭泣」，疾病源頭至今仍是謎團。

剛果民主共和國曾於1971年至1997年間被稱為薩伊共和國（Zaire），因其首都為金夏沙，中文簡稱為剛果（金），以區別非洲另一個國家「剛果共和國」。

《印度時報》報導，自今年1月21日以來，剛果（金）境內兩個相距193公里的偏遠村落—博洛科（Boloko）和博馬特（Bomate）共通報419例病例，導致53人死亡。衛生當局正全力調查疾病成因，以及兩村疫情是否相關。目前尚不清楚疾病如何傳播，包括是否涉及人傳人。

博洛科村最早出現疫情，三名兒童食用蝙蝠後48小時內死亡。而在博馬特村，已有超過400人染病，部分患者被確診為瘧疾。世界衛生組織（WHO）表示，目前尚未證實兩村疫情有關聯。

比科羅醫院（Bikoro Hospital）醫療主任、政府應變小組成員恩加萊巴托（Serge Ngalebato）醫師指出：「首起疫情死亡人數眾多，情況相當不尋常，我們仍在持續調查中。第二起疫情則發現大量瘧疾病例。」

剛果（金）衛生部報告顯示，約8成患者出現發燒、發冷、全身疼痛及腹瀉等症狀。其他症狀包括頸部和關節疼痛、盜汗和呼吸急促。59歲以下患者反映極度口渴，兒童則出現持續哭泣現象。

疾病由發病至死亡速度極快，最初引發對伊波拉（Ebola）等出血熱的擔憂。然而，檢測十多個樣本後，已排除伊波拉和馬爾堡病毒（Marburg virus）等疾病。世衛組織目前正調查其他可能病因，包括瘧疾、病毒性出血熱、食物或水中毒、傷寒和腦膜炎。

剛果（金）政府於2月14日派遣衛生專家前往疫區，協助調查並控制疫情蔓延。但由於地點偏遠且醫療基礎設施薄弱，嚴重阻礙醫護人員接觸患者，也使疫情監測和病例管理更加複雜。

世衛組織已呼籲採取緊急行動，「加速實驗室調查，改善患者管理和隔離能力，並強化監測和風險溝通」。

美國作為剛果（金）衛生部門最大的雙邊捐助國，曾支持培訓流行病學家，協助偵測和控制疾病爆發。然而，川普政府近期凍結外國援助進行為期90天的審查，可能影響現有的因應措施。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中