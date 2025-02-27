剛果「哭泣病」肆虐！5週奪50多條人命 病毒源頭成謎

剛果民主共和國出現不明流行性疾病。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕非洲剛果民主共和國（DRC）西北部赤道省（Equateur province）近來爆發不明疾病，五週內已奪走超過50人性命，近半患者發病數小時內即告不治。令人不安的是，患者特殊症狀之一為「持續哭泣」，疾病源頭至今仍是謎團。

剛果民主共和國曾於1971年至1997年間被稱為薩伊共和國（Zaire），因其首都為金夏沙，中文簡稱為剛果（金），以區別非洲另一個國家「剛果共和國」。

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《印度時報》報導，自今年1月21日以來，剛果（金）境內兩個相距193公里的偏遠村落—博洛科（Boloko）和博馬特（Bomate）共通報419例病例，導致53人死亡。衛生當局正全力調查疾病成因，以及兩村疫情是否相關。目前尚不清楚疾病如何傳播，包括是否涉及人傳人。

博洛科村最早出現疫情，三名兒童食用蝙蝠後48小時內死亡。而在博馬特村，已有超過400人染病，部分患者被確診為瘧疾。世界衛生組織（WHO）表示，目前尚未證實兩村疫情有關聯。

比科羅醫院（Bikoro Hospital）醫療主任、政府應變小組成員恩加萊巴托（Serge Ngalebato）醫師指出：「首起疫情死亡人數眾多，情況相當不尋常，我們仍在持續調查中。第二起疫情則發現大量瘧疾病例。」

剛果（金）衛生部報告顯示，約8成患者出現發燒、發冷、全身疼痛及腹瀉等症狀。其他症狀包括頸部和關節疼痛、盜汗和呼吸急促。59歲以下患者反映極度口渴，兒童則出現持續哭泣現象。

疾病由發病至死亡速度極快，最初引發對伊波拉（Ebola）等出血熱的擔憂。然而，檢測十多個樣本後，已排除伊波拉和馬爾堡病毒（Marburg virus）等疾病。世衛組織目前正調查其他可能病因，包括瘧疾、病毒性出血熱、食物或水中毒、傷寒和腦膜炎。

剛果（金）政府於2月14日派遣衛生專家前往疫區，協助調查並控制疫情蔓延。但由於地點偏遠且醫療基礎設施薄弱，嚴重阻礙醫護人員接觸患者，也使疫情監測和病例管理更加複雜。

世衛組織已呼籲採取緊急行動，「加速實驗室調查，改善患者管理和隔離能力，並強化監測和風險溝通」。

美國作為剛果（金）衛生部門最大的雙邊捐助國，曾支持培訓流行病學家，協助偵測和控制疾病爆發。然而，川普政府近期凍結外國援助進行為期90天的審查，可能影響現有的因應措施。

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