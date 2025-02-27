健康網》3C看多久傷視力？研究：1天用這時間內影響較小

一份回顧性研究認為，若要防範3C導致近視增加，使用時間應避免超過1小時。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家都說看太多3C會影響視力，然有沒有相關研究能佐證呢？在上有分涉及33萬人的系統性回顧研究顯示，螢幕時間與近視率存在顯著正相關。看螢幕時間若為1到4小時，近視風險明顯增加。研究提醒，1天用3C時間在1小時以內，對視力影響最低。

一份刊登在《JAMA Network》的研究「Digital Screen Time and Myopia」以現有的45份研究，涉及335,524名參與者的統計指出：螢幕時間增加，近視機率也會增加，且在1到4小時之間，增加的危害最為明顯，超過4小時之後減緩。最後研究提醒，要減少近視風險，使用3C時想避免近視，單日的安全使用時間為「1小時以內」。

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過去有項研究統整11項研究之數據，調查手機與平板電腦的螢幕時間（包含單獨用，或與電腦一起用）與近視之間關係後，發現兩者存在顯著關聯。單獨使用智慧裝置，會增加26%；然與電腦並用，近視率增加77%：同時用手機、平板，與桌上型電腦的危害最為嚴峻。

研究指出，手機普及率從2014的21.6%上升到2023的69%，手機在學習或工作上不可或缺。然螢幕時間過長，不少人認為與近視加深的問題有關。考慮到近視盛行率、其他工作的活動程度等因素可能會隨時間變化，年齡將是觀察重點。只是這項研究缺乏長期變化，未來研究需要更長時間的評估，建立更詳細的時間長度與影響。

且近視受到一系列因素影響，包含遺傳、環境與生活方式，大幅影響研究結果，這些研究可能代表報告的關聯無法推斷因果。同時實驗當下環境也有關係，例如螢幕多數在室內使用，減少戶外的保護，恐增加近視風險。

近視盛行率不斷上升，預計到2050年，全球將近一半的人口會有近視。這將造成黃斑部病變、視網膜剝離等疾病盛行率更高。

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