返老還童不是夢？ 科學家找到細胞老化「主控開關」

日本科學家發現人體「主控開關」，或可逆轉細胞老化；示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日郵報》（Daily Mail）報導。日本大阪大學研究團隊近日宣布，他們發現人體細胞中一個能逆轉老化的「主控開關」——AP2A1蛋白質。這項突破性發現刊登於《細胞信號》（Cellular Signalling）期刊，可能為抗衰老療法開啟新篇章，讓生理時鐘倒轉，重現青春活力，並有望根除老化引發的疾病。

隨著年齡增長，人體內會累積「衰老細胞」，也就是俗稱的「殭屍細胞」。這些細胞不再分裂，卻也不會死亡，反而持續膨脹並釋放發炎物質，成為阿茲海默症、關節炎等老年疾病的幕後推手。研究顯示，降低AP2A1蛋白質含量，能讓這些「殭屍」重返年輕狀態，恢復分裂能力，從根源逆轉老化。

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「這項發現令人振奮，」研究資深作者、大阪大學出口真次（Shinji Deguchi）博士說，「在老化細胞中抑制AP2A1能促進細胞年輕化；反之，年輕細胞若過量表達AP2A1，則會加速衰老。」

英國布萊頓大學（University of Brighton）細胞老化專家法拉格（Richard Faragher）教授解釋，正常細胞會計算分裂次數以防癌變，到達極限後轉為衰老狀態。「這些細胞的行為會徹底改變，」他說，「它們開始分泌發炎分子與酵素，像毒素般侵蝕周圍組織。」

研究觀察到，衰老細胞體積可膨脹至年輕細胞的6倍，內部形成粗壯的「應力纖維」，如支架般支撐其結構。首席作者、大阪大學Pirawan Chantachotikul博士表示：「衰老細胞的應力纖維遠比年輕細胞厚實，AP2A1正是維持這種結構的關鍵。」

研究團隊利用RNA干擾技術（RNA interference，一種抑制基因表現的方法），針對人類皮膚纖維母細胞製造特殊遺傳片段，降低AP2A1含量。結果令人驚喜：細胞縮回正常大小，重新開始分裂，展現年輕特徵。相反，增加AP2A1則使細胞變大、應力纖維加粗。

這項效應不僅適用於自然老化細胞，也在紫外線或藥物加速老化的細胞中奏效，甚至在身體其他部位的上皮細胞中獲得驗證，顯示AP2A1可能是普遍的老化調控機制。

希望與挑戰並存

專家對此發現既讚賞又謹慎。法拉格教授警告：「逆轉衰老有風險，衰老細胞的形成原本是防癌屏障。」倫敦大學學院（University College London）的福卡斯（Lazaros Foukas）博士則指出，目前僅有細胞層面數據，缺乏動物實驗證明AP2A1對整體老化的影響。他強調，研究未觸及「衰老相關分泌表型」（SASP），即衰老細胞引發慢性發炎的過程，這才是老年疾病的核心。

即便如此，這項研究仍為抗衰老醫學帶來曙光。若能安全應用於人體，未來或許能重塑健康老化的定義。

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