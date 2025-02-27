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健康網》不只空污！ 醫：小心家中「隱形污染」傷心肺

2025/02/27 12:53

研究顯示，香氛產品在釋放香氣的過程中，可能與空氣發生化學反應，生成大量的奈米顆粒，恐影響心肺健康；示意圖。（圖取自freepik）

研究顯示，香氛產品在釋放香氣的過程中，可能與空氣發生化學反應，生成大量的奈米顆粒，恐影響心肺健康；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕忙碌生活下，許多人喜歡點燃香薰蠟燭等香氛產品，營造舒適的居家氛圍，放鬆身心；對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒彙整國外研究提醒，芳香物質雖然不產生煙霧或明火，但在釋放香氣的過程中，可能與空氣發生化學反應，生成大量肉眼無法察覺的奈米顆粒（nanoparticles），恐影響心肺健康，建議正確使用，降低健康威脅。

何謂奈米顆粒？黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述研究發現，香氛產品在釋放香氣的過程中，可能與空氣中的臭氧（O₃）發生化學反應，生成大量肉眼無法察覺的奈米顆粒（nanoparticles），其直徑小於100奈米，比人類頭髮還要小數十倍，能夠懸浮於空氣中，進入人體的呼吸系統，影響身體健康：

●呼吸系統風險：長期吸入高濃度的奈米顆粒可能引發肺部發炎，並加重氣喘或慢性呼吸道疾病。

●心血管疾病：研究顯示，這些微粒可能影響血液循環與血管健康，增加心血管疾病的風險，如高血壓或動脈硬化。

●神經系統影響：某些奈米顆粒能穿越血腦屏障，影響神經元功能，甚至可能與神經退化性疾病（如巴金森氏症、阿茲海默症）有關。

那麼選擇無明火的香氛產品就可避免？黃軒進一步引述研究強調，其實並不然！事實上，它們釋放的揮發性有機化合物（VOCs）與臭氧反應後，可能形成與燃燒過程相似甚至更高濃度的污染物。研究更發現，在密閉環境中使用芳香物質，短短幾分鐘內室內的奈米顆粒數量，可能暴增至每立方公分數百萬個，這個濃度與柴油車尾氣排放的污染程度相當，若長期處於該環境中，恐影響身體健康。

醫師建議，使用芳香產品時，打開窗戶或使用空氣流通設備，以減少室內污染物累積；示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議，使用芳香產品時，打開窗戶或使用空氣流通設備，以減少室內污染物累積；示意圖。（圖取自freepik）

小心使用芳香產品 4招降低風險

如何降低這些風險？黃軒指出，雖然這些研究結果令人擔憂，但不代表必須完全放棄使用芳香物質產品，只是兒童、孕婦、哮喘3類人須小心使用，避免過量吸入濃烈芳香，並依照以下方法，幫助降低潛在風險：

●保持良好通風：在使用芳香物質時，打開窗戶或使用空氣流通設備，以減少室內污染物累積。

●選擇天然成分：儘量選擇不含合成香精或揮發性有機物（VOCs）的芳香物質產品，減少化學反應的可能性。

●避免長時間暴露：控制使用時間，避免長時間處於高濃度的芳香環境中，降低呼吸系統的負擔，建議別使用超過30至60分鐘，尤其是在密閉空間內。

●使用空氣淨化器：選擇具有高效微粒過濾（HEPA）與活性碳濾芯的空氣清淨機，可有效降低空氣中的奈米顆粒與揮發性有機物。

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