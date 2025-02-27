國衛院開發新式環狀RNA合成技術 有望提升疫苗安全性

國衛院感染症與疫苗研究所副研究員余佳益（中）與其團隊成功研發新式環狀RNA（circRNA）合成法。（國衛院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕mRNA疫苗因研發速度較快，在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間展現了強大的潛力，但礙於線狀RNA本身的不穩定性和易於降解的特性，發展上仍有許多限制。國衛院感染症與疫苗研究所副研究員余佳益與其團隊成功研發新式環狀RNA（circRNA）合成法，有望提升疫苗開發的安全性及有效性。

針對線狀RNA與環狀RNA的特性，余佳益解釋，線狀RNA本身較不穩定且容易降解，而環狀RNA在保留RNA便於修飾和變更序列的優勢下，克服了前述2項線性RNA缺點，但現有的傳統環狀RNA合成技術有效率低、產物純度不高、易殘留小片段RNA副產物等問題。

請繼續往下閱讀...

余佳益說，團隊這次研發的新式環狀RNA合成法，在RNA轉錄過程中，使用順式作用的連接酶核酶，讓RNA自主地發生環化作用，可有效提升環狀RNA製備的精確度與效率，並避免副產物生成，產出純淨的環狀RNA，對於提升RNA疫苗的安全性與有效性都有明顯的幫助。

此外，余佳益也提到，團隊研究過程中發現，具有特定位點或表達功能的環狀RNA，可直接驅動，或在特定RNA的引導下展現出抗病毒的能力，有機會成為未來開發新型抗病毒療法的新思維。

余佳益認為，這次的研究成果有望突破過去RNA應用所存在的限制，使環狀RNA成為新一代的生物醫學工具，對疫苗研發具有重要意義，也為未來RNA在基因治療、癌症治療及抗病毒療法等領域的發展帶來曙光。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法