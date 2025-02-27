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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

北慈用葉克膜輔助救OHCA 存活率達2成與國際相當

2025/02/27 11:33

從鬼門關前救回一命的邱先生（右一）陳先生（右二），致贈鮮花給徐展陽醫師表達感謝。（記者翁聿煌攝）

從鬼門關前救回一命的邱先生（右一）陳先生（右二），致贈鮮花給徐展陽醫師表達感謝。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北慈濟醫院心臟內外科、急診醫學部與新北市消防局自2018年11月合作展開「院外猝死（OHCA）葉克膜輔助（ECPR）完全救護」計畫，於急診接獲通報送來病人，在符合條件情況下，即會聯繫心臟血管外科啟動ECPR，台北慈院表示，截至2025年1月底，北慈共搶救113例院外猝死個案，病人存活機率達26.1％，與國際相當，其中高達9成以上患者神經學預後良好，清醒出院。

58歲陳先生沒有慢性病史、身體還算健康，農曆新年前因氣溫驟降，在體能訓練時突然倒地失去生命徵象，一旁友人立即通報119並施行CPR心肺復甦術，消防隊救護人員到場再以自動體外心臟電擊去顫器（AED, Automated External Defibrillator）施救之際，也同步知會台北慈濟醫院急診部啟動葉克膜小組「葉克膜輔助心肺復甦術（ECPR）」預作準備，心臟血管外科醫師徐展陽，在救護車抵達後立即接續為陳先生裝置葉克膜體外維生系統，最終陳先生被診斷為急性心肌梗塞，於心導管室置放塗藥支架後心臟功能趨穩，術後第3天後順利移除葉克膜，於第8天平安出院。

北慈今（27）日舉辦「台北慈濟ECPR搶救OHCA 成果報告記者會」，由徐展陽說明院方近年成效，邀請醫療團隊、新北市消防局、個案陳先生和邱先生共同與會，徐展陽提醒，冬春交界之際，早晚天氣溫差可達7至10℃，民眾應注重保暖並維持良好生活作息，如有不適務必尋求專業醫師診治，以免造成生命風險。

根據內政部消防署統計，截至2月初，全台因非創傷性心跳停止（OHCA）送醫案例驟增，高達百人，此類患者若及時接受葉克膜施救，與傳統心肺復甦相比，搶救成功的機率將有大幅提升。

台北慈濟醫院27日發表ECPR搶救OHCA 成果。（記者翁聿煌攝）

台北慈濟醫院27日發表ECPR搶救OHCA 成果。（記者翁聿煌攝）

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