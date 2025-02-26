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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》長期睡眠不足「會崩潰」 中醫授5穴位一夜好眠

2025/02/26 21:48

中醫指出，睡前按壓耳朵的神門穴，頭部的印堂穴與百會穴，腳上的太衝穴，手上的神門穴安神鎮靜，可以改善睡眠品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫指出，睡前按壓耳朵的神門穴，頭部的印堂穴與百會穴，腳上的太衝穴，手上的神門穴安神鎮靜，可以改善睡眠品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕46歲的邱小姐5年來睡眠品質每下愈況，即使白天很累，每到睡眠時間仍會在床上翻來覆去睡不著，好不容易入睡了，半夜又會醒來，日積月累的焦慮及疲倦讓她四處求醫，加上最近大S因流感病逝讓她憂心沒打疫苗會被傳染，扶原中醫診所主治醫師羅可雯在臉書指出，「不寐」會讓五臟功能失調，想要改善睡眠品質，可以睡前按壓耳朵的神門穴，頭部的印堂穴與百會穴，腳上的太衝穴，手上的神門穴安神鎮靜。

羅可雯表示，除了睡眠問題，望聞問切仔細診察後發現，邱小姐非常容易緊張，不斷地重複敘述病情，甚至2-3天才上一次廁所，大便偏硬、便秘，臉上痘痘很多，分布在雙側臉頰跟下巴，而且下巴都是「含苞待放」的痘瘡，舌尖紅、舌苔厚黃膩脈象寸關弦滑尺細數。

羅可雯診斷邱小姐為肝鬱化火、濕熱證型，給予疏肝安神、清熱通腑中藥，並且叮嚀她，飲食上清淡為佳，甜食、烤炸辣盡量少吃，以避免增加體內濕熱生成，多多進行有氧運動如慢跑、游泳，保持心情平和，遠離使她焦慮的人事物。持續治療兩個月後，邱小姐的睡眠改善，不再眠淺易醒，精神好了很多，困擾許久的便秘與痘痘問題也漸漸不再發作。

羅可雯說，睡眠障礙，就是中醫說的「不寐」，主要表現為失眠、不易入眠、或易醒，與心、肝、膽、脾、胃、腎的功能失調相關。治療上，會以安神鎮靜、配合調整氣血陰陽的中藥或穴位針灸治療。另外要注意，非睡覺時間避免躺床，想睡再睡不逼自己上床睡覺，以及學習睡眠的正確觀念，睡眠的時間長短不是問題，睡醒隔日有精神就可以了。

5穴位改善睡眠品質。（圖取自扶原中醫診所臉書）

5穴位改善睡眠品質。（圖取自扶原中醫診所臉書）

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