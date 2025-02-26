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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

逾百公斤胖男「胃鏡縮胃」減重 ４個月甩22公斤

2025/02/26 18:52

吳宜樺（左）和林俊夫醫師（右）指林先生接受胃鏡縮胃手術後，體重142公斤減重22公斤。（中國附醫提供）

吳宜樺（左）和林俊夫醫師（右）指林先生接受胃鏡縮胃手術後，體重142公斤減重22公斤。（中國附醫提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕33歲的林先生因為長期久坐、暴飲暴食，體重飆升至142公斤，BMI高達43.8，長年肥胖，也出現高血壓、高血糖，曾嘗試節食與運動減重，但效果有限，又擔心開刀減重，選擇胃鏡縮胃手術，術後4個月成功減重22公斤，血壓與血糖明顯改善，走路也不再氣喘吁吁，180公分的他希望能持續減重至100公斤以下。

中國附醫消化內科醫師吳宜樺表示，胃鏡縮胃手術是透過內視鏡從口腔進入胃部，利用特殊縫合技術將胃部縮小成管狀，減少食物攝取量達到減重效果，縮胃效果達到5年以，保留完整胃部結構的微創減重方式。

吳宜樺表示，胃鏡縮胃手術相較於傳統手術，無需開刀、安全性較高、恢復較快的微創減重方式，副作用及風險低，已被多國認證納為減重治療標準指引，也有多篇文獻證實其安全性和長期有效性，適合不希望接受傳統減重手術的病人，對於BMI27到30的患者的減重效果最佳，BMI35到40以上則建議搭配其它減重方式進行，另外有嚴重血糖控制問題的患者也不建議。

吳宜樺說，林先生術後食慾明顯降低，少量食物便有飽足感，血壓與血糖指數顯著改善，以前走路容易喘和膝蓋痛，現在瘦下來，爬樓梯也不那麼喘。

林先生術後一週內就回到工作崗位，恢復正常生活，除了胃口變小做飲食控制，也到健身房做運動，希望能持續減重到100公斤以下。

消化系內視鏡腫瘤手術科主任丁俊夫強調，胃鏡縮胃手術對希望減重，但嘗試過各種減重方式卻失敗的肥胖病人，提供功另一個減重機會，但所有的減重手術並非一勞永逸，病人術後仍需配合健康飲食調整及規律的生活管理，才是維持長期減重成效的關鍵。

林先生接受胃鏡縮胃手術後，體重142公斤（圖左）減重22公斤（圖右）。（中國附醫提供）

林先生接受胃鏡縮胃手術後，體重142公斤（圖左）減重22公斤（圖右）。（中國附醫提供）

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