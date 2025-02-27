健康網》B群何時吃？ 專家：早晚吃功能大不同

營養學者表示，維生素B群在體內扮演著能量代謝、神經傳導、紅血球生成與DNA合成等重要角色；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕維生素B群是人體必備的營養素，營養學者洪泰雄指出，其在體內扮演著能量代謝、神經傳導、紅血球生成與DNA合成等重要角色，彼此之間存在交互作用，綜合補充通常比單獨補充更有效。通常建議早晨或午餐後補充B群，可幫助能量提升、應付壓力；不過，維生素B6、B12能穩定神經、助眠，因此若為此需求者，可根據個人體質選擇晚上攝取。

針對B群的組成，洪泰雄在臉書說明，包括維生素B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9（葉酸）與B12，前3者參與能量代謝，幫助碳水化合物轉換為ATP，缺乏時易疲勞、注意力不集中；B6、葉酸與B12共同半胱胺酸（homocysteine）代謝，減少心血管疾病風險，影響神經系統健康；B5、B7在脂質和胺基酸代謝中發揮作用，缺乏可能影響皮膚健康和能量供應，因此補充綜合B群更能確保代謝途徑的順暢運行。

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那麼B群的補充時機是早上還是晚上？洪泰雄提及，一般來說，早晨或午餐後補充B群是較佳選擇，因B群參與能量代謝，對於容易疲勞、壓力大的族群，早上補充有助於活力提升、應付壓力；不過，維生素B6、B12能穩定神經、助眠，因此若為此需求者，可根據個人體質選擇晚上攝取。

營養學者提到，維生素B6、B12能穩定神經、助眠；圖為情境照。（圖取自photoAC）

5族群可額外補充B群

哪些族群需要特別補充B群？洪泰雄點名5族群，首先，壓力會提高腎上腺素分泌，加速B群消耗，特別是B6、B12，因此建議壓力族群（上班族、學生）服用；酒精抑制B群吸收，並消耗B1、B2、B9，可能導致神經問題或記憶力下降，建議飲酒前補充B群；維生素B12幾乎僅存在於動物性食物中，素食者容易缺乏，建議額外定期補充B12，或選擇富含B群的營養強化食品。

另外，葉酸（B9）對於胎兒神經發育十分重要，因此會建議孕婦補充；最後，隨著年齡增長，胃酸分泌減少，影響B12的吸收，可能導致貧血或神經退化，建議長者可考慮額外補充B12。

3飲食型態 影響B群攝取

●外食族與精緻飲食：許多外食與加工食品缺乏全穀類，導致B1、B2、B3攝取不足，影響能量代謝，建議選擇糙米、全麥等未精製穀物，並攝取綠葉蔬菜、堅果以補充B群。

●高糖飲食：高糖飲食可能影響B群的代謝與利用，例如過量糖攝取會加速B1消耗，導致疲勞與注意力不集中，建議降低糖分攝取，並增加富含B群的食物。

●飲酒與咖啡因攝取：酒精與咖啡因可能抑制B群的吸收，並加速B1、B2的流失，因此應適量飲酒與咖啡，並注意補充B群。

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