自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》B群何時吃？ 專家：早晚吃功能大不同

2025/02/27 09:41

營養學者表示，維生素B群在體內扮演著能量代謝、神經傳導、紅血球生成與DNA合成等重要角色；示意圖。（圖取自freepik）

營養學者表示，維生素B群在體內扮演著能量代謝、神經傳導、紅血球生成與DNA合成等重要角色；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕維生素B群是人體必備的營養素，營養學者洪泰雄指出，其在體內扮演著能量代謝、神經傳導、紅血球生成與DNA合成等重要角色，彼此之間存在交互作用，綜合補充通常比單獨補充更有效。通常建議早晨或午餐後補充B群，可幫助能量提升、應付壓力；不過，維生素B6、B12能穩定神經、助眠，因此若為此需求者，可根據個人體質選擇晚上攝取。

針對B群的組成，洪泰雄在臉書說明，包括維生素B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9（葉酸）與B12，前3者參與能量代謝，幫助碳水化合物轉換為ATP，缺乏時易疲勞、注意力不集中；B6、葉酸與B12共同半胱胺酸（homocysteine）代謝，減少心血管疾病風險，影響神經系統健康；B5、B7在脂質和胺基酸代謝中發揮作用，缺乏可能影響皮膚健康和能量供應，因此補充綜合B群更能確保代謝途徑的順暢運行。

那麼B群的補充時機是早上還是晚上？洪泰雄提及，一般來說，早晨或午餐後補充B群是較佳選擇，因B群參與能量代謝，對於容易疲勞、壓力大的族群，早上補充有助於活力提升、應付壓力；不過，維生素B6、B12能穩定神經、助眠，因此若為此需求者，可根據個人體質選擇晚上攝取。

營養學者提到，維生素B6、B12能穩定神經、助眠；圖為情境照。（圖取自photoAC）

營養學者提到，維生素B6、B12能穩定神經、助眠；圖為情境照。（圖取自photoAC）

5族群可額外補充B群

哪些族群需要特別補充B群？洪泰雄點名5族群，首先，壓力會提高腎上腺素分泌，加速B群消耗，特別是B6、B12，因此建議壓力族群（上班族、學生）服用；酒精抑制B群吸收，並消耗B1、B2、B9，可能導致神經問題或記憶力下降，建議飲酒前補充B群；維生素B12幾乎僅存在於動物性食物中，素食者容易缺乏，建議額外定期補充B12，或選擇富含B群的營養強化食品。

另外，葉酸（B9）對於胎兒神經發育十分重要，因此會建議孕婦補充；最後，隨著年齡增長，胃酸分泌減少，影響B12的吸收，可能導致貧血或神經退化，建議長者可考慮額外補充B12。

3飲食型態 影響B群攝取

●外食族與精緻飲食：許多外食與加工食品缺乏全穀類，導致B1、B2、B3攝取不足，影響能量代謝，建議選擇糙米、全麥等未精製穀物，並攝取綠葉蔬菜、堅果以補充B群。

●高糖飲食：高糖飲食可能影響B群的代謝與利用，例如過量糖攝取會加速B1消耗，導致疲勞與注意力不集中，建議降低糖分攝取，並增加富含B群的食物。

●飲酒與咖啡因攝取：酒精與咖啡因可能抑制B群的吸收，並加速B1、B2的流失，因此應適量飲酒與咖啡，並注意補充B群。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中