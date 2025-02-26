健康網》擔心低出生體重寶寶吃不胖 醫：追趕生長3原則

醫師表示，低出生體重寶寶掌握4-6個月大時追趕成長的關鍵在：母乳優先、搭配母乳添加劑、利用早產兒配方；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕出生體重低於2500公克稱為低出生體重寶寶（低出生體重兒），家長可能會擔心「寶寶吃不胖怎麼辦」，禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，2歲以前是這些寶寶的生長衝刺期，研究發現，8成寶寶會再4-6個月大時追趕生長，可以把握：母乳優先、搭配母乳添加劑、利用早產兒配方，最保險的方式是和兒科醫師合作，定期監測體重、身高、營養狀況，確保寶寶不錯失追趕成長的時機。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文表示，母乳為低出生體重寶寶帶來的好處，實際上比其他標準出生體重寶寶更多，不只能降低感冒、腸胃炎等感染的風險，低出生體重寶寶對於母乳耐受性更好，進一步能促進腦部發展與感覺神經成熟，並提升智力發展。不過對於低出生體重寶寶，進行「追趕生長」時營養需求較高，因此需要密切他們監測生長狀況。

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陳奕成指出，當追蹤低出生體重寶寶在母乳哺育下，有出現生長遲滯，就需要參考搭配母乳添加劑。由於每位媽媽體質不同，母乳分泌量或是當中的營養成分含量，可能無法完全滿足追趕生長時的需求，因此適時用母乳添加劑就很重要。

陳奕成提到，母乳添加劑可提供額外的營養素，如：蛋白質、熱量、鈣、磷等營養素，幫助低出生體重寶寶更順利成長。且不會影響母乳哺育的品質，媽媽可以親餵一段時間之後，再將部分母乳擠出添加營養補充品，最後再利用奶瓶餵食。

陳奕成說，如果寶寶是以配方奶哺育，或母乳哺育搭配母乳添加劑，但是體重的增長沒有很理想的寶寶，則可以考慮換成早產兒配方奶，其中額外添加鈣、磷、蛋白質與熱量，有助於寶寶們的骨骼與體重成長。

雖然目前沒有一致的換奶粉標準，但陳奕成建議，等到寶寶體重追趕到15-50個百分位後，再從早產兒配方奶換成一般奶粉。

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