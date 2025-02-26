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急診壅塞難解 護理團體聯合聲明：有護理師才有未來

2025/02/26 16:30

急診室超載引發各界關注，護理團體今（26日）發出聯合聲明，盼政府透過系統性解決方案，讓健康照護體系永續發展。圖為示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照，記者邱芷柔攝）

急診室超載引發各界關注，護理團體今（26日）發出聯合聲明，盼政府透過系統性解決方案，讓健康照護體系永續發展。圖為示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕急診室超載引發各界關注，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳痛批，急診壅塞真正的問題不是病患太多，而是醫護人力嚴重不足，衛福部遲遲拿不出有效對策，導致急診室困境加劇。護理團體今（26日）也發出聯合聲明，提出6點訴求，盼政府透過系統性解決方案，讓健康照護體系永續發展。

衛福部日前提出「3短2長」政策，短期強化院內病床調度、加強協調院際轉診、宣導民眾就醫分流，以及透過各項獎勵措施，強化護理人力整備，並鼓勵醫院投入急重症照護，健保研議調整給付等長期策略，解決急診壅塞議題。

陳玉鳳直言，急診塞爆的根本原因是「醫護人員不足」，而人力短缺是因為「離職增加、在職崩潰」，政府必須立即採取措施，安撫及穩住醫護，防止進一步流失。

陳玉鳳也提出7項對策，直言「歡迎衛福部拿去參考！」包括：

1.加班費與獎金：提供急診護理人員獎金及雙倍加班費，減少離職。

2.補足醫護短缺：提高健保給付，吸引資深護理人員回流並依年資調薪。

3.召回離職醫護：對離職6個月內、年資超過2年的醫護提供5萬元起薪及年資特休。

4.政府津貼：如同疫情期間，發放津貼以緩解人力短缺。

5.暫停醫院評鑑：減少醫護負擔，提供彈性輪班選擇。

6.保障醫護權益：落實勞基法與職安法，查處違法醫院。

7.調升薪資：提高醫護薪資，與市場競爭力接軌。

台灣護理學會、中醫護理學會、手術全期護護理學會等22個護理團體今天也以「有護理師才有未來！」為題發出聯合聲明。聲明指出，面對急診壅塞、醫護人力負荷及醫院執業環境改善沒有局外人，應一起向前看、聚焦系統性問題解決、公私協力永續健康照護體系，優先守護民眾就醫權益及留任醫院醫護人員。

護理團體提出六大訴求，包括：

一、護理人力問題不只是國內更是全球議題，解方需教育、考試、訓練與職場環境共同改善，強化教考訓用鏈結。

二、支持行政院12項護理中長程整備計畫，建請政府持續投資護理，改善職場環境。

三、支持三班護病比推動與立法，建立醫院護理合理負荷。

四、調高健保支付標準的護理費，以實際反映護理人力成本。建請政府及機構持續提高護理人員薪資及福利。

五、開放中階技術醫院照護輔佐工作，政府全面推動醫院住院整合照顧計畫。

六、護理長照繼續教育積分時數，回歸以人爲本之整合認定。

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