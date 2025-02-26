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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

包皮過長反覆發炎又腫又痛！ 醫：包皮翻不開建議預防性切除

2025/02/26 16:18

許多男性有包皮過長問題，直到發炎疼痛才驚覺事態嚴重。示意圖。（圖取自shutterstock）

許多男性有包皮過長問題，直到發炎疼痛才驚覺事態嚴重。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者林承鴻／台北報導〕許多男性自覺有包皮過長問題，但若能翻開清洗有的人就不以為意，也有人翻不開也不予理會，直到發生紅腫疼痛才驚覺異常，緊急就醫。醫師表示，包皮過長不是疾病，但若未妥善清潔與照顧就容易得病，對於經常發生包皮龜頭炎、包皮嵌頓或小便阻塞的患者，不論年齡都建議考慮預防性包皮切除手術。

45歲陳先生最近一週陰莖腫痛，且包皮無法翻開清洗，內褲上還出現不明分泌物。就醫檢查後，發現包皮紅腫，尿液檢測顯示有大量紅白血球、細菌及糖分，醫師初步診斷為包皮龜頭炎，並給予口服抗生素與外用藥膏治療。待發炎狀況緩解後，陳先生接受了包皮槍手術，2週後縫合釘脫落，傷口癒合良好。

書田診所泌尿科主任醫師周固解釋，導致包皮龜頭炎的常見原因包括包皮過長、衛生習慣不佳、感染及受傷等。患者通常會出現包皮局部紅腫、分泌物，若發炎導致包皮裂傷，可能引發排尿疼痛甚至困難。當包皮反覆發炎，傷口裂傷與結痂會使包皮口逐漸變窄，更難翻開與清潔，導致難以痊癒。

周固指出，半數以上的反覆包皮龜頭炎患者合併有包皮過長的情況，若再加上糖尿病或體重過重，感染風險更高。輕微者可透過局部藥物控制發炎，嚴重時則需控制感染及血糖，再安排手術治療。若發生包皮嵌頓，需先復位或進行切開手術，手術方式除了傳統環切手術，也可選擇俗稱包皮槍手術的自動縫合器包皮手術，此術式可同時完成切割、止血與縫合，手術時間短，出血量少，傷口平整且美觀，術後疼痛與腫脹較輕微。

周固強調，研究顯示接受包皮切除手術有助於降低陰莖癌、性病、配偶子宮頸癌及包皮反覆發炎的風險。對於經常發生包皮龜頭炎、包皮嵌頓或小便阻塞的患者，建議考慮預防性包皮切除手術，不論年齡皆可與醫師討論最適合的治療方式。

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，對於經常發生包皮龜頭炎、包皮嵌頓或小便阻塞的患者，不論年齡都建議考慮預防性包皮切除手術。（書田診所提供）

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，對於經常發生包皮龜頭炎、包皮嵌頓或小便阻塞的患者，不論年齡都建議考慮預防性包皮切除手術。（書田診所提供）

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