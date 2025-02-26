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健康網》不只肥胖！ 研究：「1基因」還害你容易掉牙

2025/02/26 17:47

研究顯示，FTO基因不只害肥胖，還會影響牙周健康，害掉牙；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

研究顯示，FTO基因不只害肥胖，還會影響牙周健康，害掉牙；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肥胖者容易掉牙？台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，肥胖與牙齒鬆動、掉牙有著密切關聯，而幕後黑手竟然是「肥胖基因」FTO。該基因不僅讓人變胖，還會影響牙周健康，加速齒槽骨流失，導致牙齒提早鬆動，嚴重甚至會影響進食，讓每一口咀嚼都變成一種挑戰。

FTO肥胖基因 影響食慾調控害肥胖

何謂FTO基因？張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文說明，其為目前已知與肥胖最相關的基因之一，它影響著食慾調控、脂肪代謝，甚至讓人更容易攝取高熱量食物。

2025年1篇發表在《自然通訊》（Nature Communications）的大鼠模型研究，分析肥胖者與牙周炎關係。研究發現，當FTO活化時，會影響N6-甲基腺苷（m6A）的RNA修飾機制，進而促進己糖激酶1（HK1）的表達。而HK1是細胞能量代謝的核心調節者，特別是在糖酵解過程中扮演重要角色。

研究發現，當FTO活化時，會影響m6A的RNA修飾機制，促進HK1表達，糖酵解變得更強，使牙周的破骨細胞獲得更多能量，加速鬆動；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

研究發現，當FTO活化時，會影響m6A的RNA修飾機制，促進HK1表達，糖酵解變得更強，使牙周的破骨細胞獲得更多能量，加速鬆動；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

FTO讓HK1活躍 破壞齒槽骨

張家銘解釋，簡單來說，吃得越多，FTO會讓HK1更活躍，糖酵解變得更強，使牙齒周圍的破骨細胞（Osteoclasts）獲得更多能量，開始快速分解齒槽骨，讓牙齒變得越來越鬆動。

張家銘提及，「糖酵解」是細胞產生能量的方式之一，而HK1正是過程中的關鍵酵素。當HK1被過度活化，破骨細胞就會變得異常活躍，加速齒槽骨流失，這也解釋了肥胖者牙周病風險特別高，甚至比體重正常的人更容易掉牙。因此長期攝取高糖、高熱量食物，身體不只是變胖，連牙齒根部的骨頭都在慢慢消失，這讓牙齒失去支撐，開始動搖、脫落，最終「無牙可吃」。

醫師建議，減少糖分攝取，避免糖酵解失控；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，減少糖分攝取，避免糖酵解失控；圖為情境照。（圖取自freepik）

6招預防「肥胖型掉牙症」

●控制體重，抑制FTO過度活化：減少體脂肪不只是為了變瘦，也能降低FTO的活性，減少HK1過度表達，讓齒槽骨維持穩定，減緩牙齒鬆動的速度。

●減少糖分攝取，避免糖酵解失控：高糖飲食不只會變胖，還會讓破骨細胞獲得過多能量，加速骨質流失。因此減少精製糖、含糖飲料、甜點，選擇健康的低糖、高纖維飲食，對牙齒和體重都是一大幫助！

●補充鈣質、維生素D，強化齒槽骨：多吃高鈣食物（如牛奶、小魚乾、深綠色蔬菜），搭配 維生素D（曬太陽或吃鮭魚、蛋黃），有助於維持齒槽骨密度，減少破骨細胞的影響。

●定期運動，維持代謝平衡：運動能夠降低發炎指數、穩定代謝，並且促進骨骼健康。這對齒槽骨來說，等於是一種天然的「強化骨質」機制。

●基因檢測，提前預防牙齒危機：未來可能能透過基因檢測，找出FTO活性較高、HK1容易過度表達的人群，並透過飲食調整、特定藥物，來降低這些基因對齒槽骨的影響，提前預防牙周病，避免牙齒過早脫落。

●定期檢查牙齒。

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