健康網》骨質每年流失1％ 醫授保骨3招：飲食少鹽多鈣

喝牛奶可補充鈣質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕30歲以後，每年骨質流失速率約1%，再加上久坐、高鹽飲食等現代生活習慣，許多年輕族群的骨骼健康正處於隱形危機中。高雄美兆診所院長陸教義提醒，除了檢測骨密度，也要留意骨質流失速率，別等到骨骼結構出現問題時才發現，為時已晚。

陸教義指出，根據一項國際研究顯示，人體骨骼密度在20多歲時達到巔峰，之後骨質流失速率以平均每年1%逐漸加快，這意味著，即使是30多歲的青壯年族群，也可能面臨骨骼健康的潛在威脅。更令人擔憂的是，現代生活方式正加速這一過程，「高鹽飲食、缺乏運動，以及長時間久坐，都是導致骨質快速流失的主因」。

請繼續往下閱讀...

檢測骨質流失速率 及早介入改善

陸教義表示，骨密度檢測只能告訴你骨骼目前的健康狀況，卻無法幫助你預測未來的健康風險。骨質流失速率檢測才是年輕族群應該關注的，透過評估骨質流失速率，可以提前進行飲食、運動或醫療介入，避免未來的健康問題。

值得注意的是，日常生活的保養，更是維持骨骼長久健康的關鍵妙招。

補充鈣質、遠離久坐和重量訓練有助守護骨骼健康。（美兆健康管理機構提供）

避免久坐+運動 有助維持骨骼健康

●飲食調整：鹽少一點，鈣多一點

高鹽飲食會增加鈣質流失，對骨骼健康極為不利。日常飲食應減少鹽分攝取，並增加高鈣食物，例如深綠色蔬菜、乳製品和魚類；也別忘了補充維生素D，陽光與魚肝油都是絕佳來源！

●適當運動：讓骨骼更結實

運動不僅能強化骨骼，還能幫助減緩流失速率。每週進行3次以上的重量訓練或抗阻運動，效果會非常顯著。而對於忙碌的上班族來說，爬樓梯或快走也是很好的選擇。

●遠離久坐：動起來，骨骼更健康

久坐族別忽略！長時間保持靜止姿勢會使骨骼代謝變慢，增加流失風險。每隔30分鐘起身活動一下，拉伸筋骨，或者試試站立式工作區域，讓日常生活中充滿小運動。

陸教義指出，骨質流失並不可怕，可怕的是沒發現。及早檢測、改善生活方式，骨骼健康可以隨時逆轉。骨骼健康不只是年老時才需要注意，年輕時的生活選擇將決定未來的健康狀況。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法