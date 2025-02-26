67歲男脊椎狹窄復發惡化 3D導航微創術速重拾行動力

3D導航微創脊椎融合手術如同開車使用導航。（北醫附醫提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕從事裝潢工作的67歲李先生，因脊椎狹窄導致左腳痠痛、右腳與腳趾麻木，且小腿易抽筋，無法久站久走，甚至出現間歇性跛行，曾接受傳統脊椎手術，但職業傷害與肥胖因素，去年底舊疾復發且惡化，此次選擇接受精準3D導航微創脊椎後融合手術，術後翌日可行走，術後3天就出院，讓他重拾「行動力」！

李先生過去接受傳統脊椎手術時，手術切口大，且傷口表皮須傳統縫線縫合並放置引流管，術後劇烈疼痛，恢復時間也長，讓他對脊椎手術留下陰影。此次復發改採精準3D導航微創脊椎後融合手術，傷口不到3公分，且使用美容膠貼合，無須表皮縫合或放置引流管，術後疼痛感低，不必額外止痛治療，讓他驚嘆醫療科技的進步。

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台北醫學大學附設醫院神經外科主任羅文政表示，脊椎融合手術從傳統開放式手術演進至微創手術，切口、出血量、感染風險、住院時間與術後疼痛都獲得改善，新一代更導入3D導航，提升微創脊椎手術的植釘精準度，同時大幅降低病人及醫療團隊輻射暴露風險。

羅文政指出，脊椎融合手術是將骨釘與支架固定，讓原本滑脫、不穩定的關節固定不動，以維持脊椎穩定度。3D導航微創脊椎融合手術如同開車使用導航，導航系統提供即時3D立體影像圖，模擬脊椎環境，醫師宛如擁有透視眼，下刀前就能了解患部狀況，精準植入骨釘植入，且傷口不到3公分。

羅文政解釋，3D導航微創脊椎融合手術適用於脊椎滑脫、脊椎狹窄、椎間盤突出、外傷性脊椎不穩定等常規手術外，也適合複雜手術的病人，例如肥胖病人於傳統X光定位較困難，3D導航可提供精確影像；對骨質疏鬆病人能提高植釘準確度；對腫瘤病人有助於避開受破壞的組織降低手術風險；對曾接受脊椎手術的病人也可在原有解剖結構已改變下，提升安全性。

羅文政指出，目前北醫附醫已成功執行212例手術，提供病人更理想的治療選擇，但尚無健保給付，有需求的民眾須自費，包含材料費約3萬多元、手術費約6萬多元。

3D導航微創脊椎融合手術適用於脊椎狹窄、椎間盤突出等病人。（北醫附醫提供）

北醫附醫採用3D導航微創脊椎融合手術成功為病人進行治療。左起：北醫附醫神經外科醫師陳榮鈺、病人李先生、北醫附醫神經外科主任羅文政。（北醫附醫提供）

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