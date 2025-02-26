鼓勵老人運動 雲林這家藥局在高地價段打造銀髮俱樂部

雲林第27處老人健身俱樂部-上好賦能運動中心現場有5台智能抗阻運動器材，針對長輩常見問題做訓練及改善。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕鼓勵長者運動健身延緩失能、失智，雲林縣府爭取國健署補助在全縣20鄉鎮市設置健身俱樂部，第27處上好賦能運動中心今（26）日在斗六後站揭牌，該地點在火車站附近，地價高，雲林縣長張麗善、立委劉建國出席剪綵都感謝業者關心及照顧鄉親善舉，也歡迎長輩呼朋引伴相招來運動顧健康。

張麗善指出，雲林高齡比例已超過20%，老人健康各界都很關心，銀髮健康俱樂部就像一般的健身房，提供適合長者使用的智能抗阻運動器材，讓長者可以增強體力、肌耐力，進而延緩老化、失能及失智。截至今日，全縣有27處分布在20鄉鎮市，有學校、社區、機構等，今天揭牌的則是在上海藥局內，前幾年己設置醫事C巷弄長照站，致力社區長者服務。

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上海藥局負責人、雲林縣藥師公會理事長許仁厚表示，目前設有5台智能抗阻運動器材，搭配AI檢測、長者用藥狀況及可能產生的副作用，為每個人打造適合的運動建議，且有專業教練指導，針對不同部位的退化或功能弱化進行全身性、多關節的綜合訓練。

劉建國說，要健康就要健身，國健署長者健身計畫要在全國設置288個據點，地點有醫院、公期閒置空間、機構、社區及藥局，目的是就近、方便吸引更多長輩健身，延緩老化及失能、失智，要健康是要付出成本，鼓勵長輩花一點錢、時間健動健身，不只在地安老，而是可以在地健康安老。

衛生局表示，目前全縣有27處老人健身俱樂部，各處開放時間不同、收費也不同，有興趣長輩可就新洽詢當地的老人健身俱樂部。

雲林第27處老人健身俱樂部今天揭牌，提供長者健身運動延緩老化、失能及失智。（記者黃淑莉攝）

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