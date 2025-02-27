健康網》自助餐聰明選！ 營養師點「2菜色」先別夾

營養師教導自助餐菜色、份量挑選撇步；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕自助餐是外食族三餐首選之一，可以選擇喜歡吃的菜色，且有肉有菜，營養均衡！對此，營養師夏子雯建議，挑選時應掌握適當澱粉量、挑選3-4樣蔬菜、蛋白質，均衡飲食更健康。其中，蔬菜上盡可能選擇不同顏色、種類，攝取不同類型的植化素，並建議避開茄子、番茄炒蛋，因2者多會使用較多油料理，易攝取過多油脂。

夏子雯在臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發影片分享，自助餐的菜色琳瑯滿目，因此自身在挑選料理時，多會優先選擇半碗飯、蔬菜3-4樣、板豆腐及滷蛋1顆，不過，因為不是每家店都會有自己喜歡的菜色，因此建議可依循以下原則挑選菜色：

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●澱粉—女生飯半碗、男生飯8分滿-1碗：最好選擇五穀飯，並控制食用量，才不會讓下午昏昏欲睡、工作效率降低。

營養師指出，自助餐在茄子（左）烹調上，幾乎都會過油處理；番茄炒蛋（右）常加番茄醬，且用很多油料理，因此不建議挑選2者食用；示意圖。（圖取自photoAC，健康網合成）

●蔬菜—挑3-4樣自己喜歡的蔬菜：盡可能有不同顏色種類，能攝取到不同類型的植化素，並建議夾上面一點的蔬菜，才不會吸到滿滿油脂；若為外帶享用者，還能再準備熱水，讓蔬菜過水，減少油脂、鈉攝入。最後，建議避開茄子，除非是清蒸涼拌茄子，因自助餐在茄子烹調上，幾乎都會過油處理，反而變成地雷蔬菜；人見人愛的番茄炒蛋也是地雷料理之一，因其常會加上番茄醬，且為了讓雞蛋滑嫩，會加入許多油料理。

●蛋白質—去雞皮、少吃雞丁：蛋白質三餐皆不可或缺，像是滷蛋、滷板豆腐是很好的選擇，而滷排骨、滷雞腿也不錯。建議若挑選炸排骨、炸雞腿，要盡可能的把裹粉炸皮去除掉，但炸排骨的裹粉皮很難去除，甚至是根本沒裹粉炸也會吃進很多油，反倒是炸雞腿的皮易去除，因此優於炸排骨；另外，宮保雞丁、糖醋雞丁先裹粉油炸再拌炒，也會不小心多吃進油脂。

營養師表示，蛋白質三餐皆不可或缺，像是滷蛋、滷板豆腐是很好的選擇；示意圖。（資料照）

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