搬磚蹲下如棒球選手！ 86歲嬤置換3次人工關節

大甲李綜合醫院副院長骨科醫師王芳英（右）陪患者爬樓梯復健。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕2026世界棒球經典賽資格賽在昨（25）日剛結束，台灣隊順利搭上正賽末班車。台中大甲李綜合醫院副院長、骨科主任王芳英表示，棒球選手髖關節穩定度若控制不夠好，會影響手肘健康，使用過度、受力不平均便會受傷，等到年紀大逐漸磨損，疼痛感便會加劇。

王芳英舉例，一名86歲的婦人，因年輕在工地搬磚、晚年種香菇工作時，動作有如棒球選手訓練，需要不斷起立再蹲下。不僅膝蓋磨損嚴重、髖關節也受損，兩腳便開了3次刀，全都進行人工關節置換，才能行動自如。

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王芳英說，髖關節是人體上最大的活動關節，常見的髖關節受傷便是退化性關節炎，使用過度而磨損、受力不平均、酗酒或因外力造成脫臼、骨折導致髖部血液循環不良，皆會加速造成髖關節損傷，棒球選手在打擊、投球時，需要靠髖關節旋轉和軀幹的連動，穩定度夠才能穩住身體，把下肢產生的力量順利傳至上肢，若過度使用或用力不當，很容易受傷。

王芳英指出，南投86歲的陳姓婦人，年輕時擔任工地粗工的工作，經常要扛磚頭、扛沙包，也需要攪拌水泥，後來改種植香菇，長期彎腰及蹲下、起立的動作，部分工作過程猶如棒球選手體能訓練一樣，卻因姿勢不正確，導致雙膝使用過度而退化。

王芳英說，在10多年前，已經先行幫陳婦進行左膝及右膝的人工膝關節置換，前一陣子陳婦卻因髖關節退化性關節炎，痛到連吃止痛藥都不會好，決定開刀換人工髖關節。

「患者活到老做到老，導致髖關節、膝關節嚴重受損及退化。」王芳英表示，患者雙腳動了三次手術置換人工膝、髖關節，在臨床上很少見。陳婦表示，自己沒想到10多年前開刀兩次，雙膝置換人工關節後，現在又要置換髖關節。前一陣左腳痛到受不了，原本要靠著復健治療，但疼痛持續沒改善，經過詳細檢查，至少找了三家醫院，診斷後確定需要開刀，才到台中大甲李綜合醫院找醫師手術。

陳姓婦人說，一開始心想自己年事已高，考慮要不要手術置換髖關節，但在孩子的鼓勵下才動刀治療，術後感覺痛感消失，也能行動自如，也慶幸自己的決定是對的，才能夠在術後趴趴走。

一名86歲婦人因髖關節受損嚴重，進行人工關節置換。（記者張軒哲攝）

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