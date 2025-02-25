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柯文哲恩師朱樹勳辭世 台大醫院悼念心臟外科傳奇

2025/02/25 19:10

前亞東醫院長朱樹勳不僅奠定台灣心臟外科發展基礎，更培育無數醫界人才，被譽為外科醫學的開拓者。（資料照）

前亞東醫院長朱樹勳不僅奠定台灣心臟外科發展基礎，更培育無數醫界人才，被譽為外科醫學的開拓者。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕柯文哲恩師、台灣心臟外科權威朱樹勳教授今（25日）上午安詳辭世，享壽87歲，亞東醫院發出聲明哀悼並協助安排治喪事宜，台大醫院隨後也發出新聞稿回顧朱樹勳教授的卓越貢獻。

台大醫院指出，朱樹勳教授畢業於台大醫學院，自1964年起任職台大醫院，歷任急診部主任、外科部主任、副院長，直至2000年榮退後轉任亞東醫院院長。他的醫療生涯不僅奠定台灣心臟外科發展基礎，更培育無數醫界人才，被譽為外科醫學的開拓者。

朱樹勳教授以「勇於挑戰、永不放棄」的精神，為台大醫院創下許多「第一例」紀錄，包括1973年完成台灣首例冠狀動脈繞道手術（CABG）、1976年首例主動脈內氣球幫浦裝置（IABP）、1983年首例葉克膜（ECMO）、1987年首例心臟移植、1996年首例心室輔助器過渡到心臟移植、1999年首例植入型左心室輔助器（HeartMate），為台灣醫療發展奠定基石。

除臨床醫療外，朱教授致力於外科學術研究與人才培育。在擔任外科部主任期間，大幅提升台大醫院外科的研究論文與計畫，他也強調「外科加護病房是外科的火車頭。」全力扶植外科加護病房發展，為台大醫院在器官移植與心臟外科的發展奠定穩固基礎。

台大醫院表示，朱教授一生無私奉獻於心臟外科，造就了台大醫院及台灣心臟外科的蓬勃發展。他的離世令醫界痛失偉大英才，但他所播下的種子將在台大醫院繼續發芽茁壯，感謝朱樹勳教授對醫院與患者的貢獻，他的名字也將永遠銘刻在歷史中，激勵醫護人員繼續為病患與社會奉獻。

前亞東醫院長朱樹勳今（25日）上午逝世，享壽87歲。（取自亞東醫院網站）

前亞東醫院長朱樹勳今（25日）上午逝世，享壽87歲。（取自亞東醫院網站）

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