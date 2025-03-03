健康網》改善法令紋免開刀！ 搞懂4種醫美療法

吳易儒指出，消除法令紋有越來越多非侵入性療法可供選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕法令紋被視為臉部老化象徵，過去多數人認為必須透過手術改善，但隨醫美技術發展，越來越多非侵入性療法提供愛美者選擇。新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文介紹，注射玻尿酸、肉毒桿菌、線雕拉提、音波與電波拉皮，皆是無需動刀的療程，讓民眾有更多元的選擇；在選擇療程前，應諮詢專業醫師建議。

吳易儒指出，注射玻尿酸是目前最常見的方法之一。玻尿酸可填補法令紋凹陷，使肌膚恢復飽滿與彈性，效果自然且無恢復期，一般可維持6個月至1年，具體時間因個人體質而異。此外，肉毒桿菌注射雖主要用於放鬆動態皺紋，但若與玻尿酸搭配使用，可進一步放鬆過度緊張的肌肉，使法令紋變得更淺。

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吳易儒說，注射玻尿酸是目前最常見的方法之一。玻尿酸可填補法令紋凹陷，使肌膚恢復飽滿與彈性；圖為情境照。（圖取自freepik）

而線雕拉提使用可被人體吸收的醫用線材，將皮膚向上提拉，改善臉部鬆弛問題，適合輕至中度鬆弛者，效果通常可維持1至2年。此外，音波拉皮與電波拉皮則是透過高科技能量刺激皮膚深層，促進膠原蛋白再生，使皮膚逐漸緊實、法令紋淡化，特別適合不希望注射或填充的民眾。

吳易儒提醒，選擇適合自己的療程前，應諮詢專業醫師，根據臉部狀態與需求量身訂製治療計畫，才能在安全的前提下達到最佳效果。隨著非侵入性療法日益成熟，消除法令紋不再需要動刀，愛美人士也能以更自然、舒適的方式重現年輕光采。

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