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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腹瀉疫情又上升！ 單週30萬人拉肚子跑醫院

2025/02/25 16:00

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明腹瀉疫情。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明腹瀉疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕原本已經降溫的腹瀉疫情又上升，上週再度突破30萬人次就醫，衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，單週就診量上升5.1%，疫情仍處於高點上下波動的趨勢，呼籲民眾必須持續注意手部清潔、飲食衛生，有症狀就快就醫，以減少疾病風險。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週腹瀉門急診就診30萬4418人次，較前一週28萬9666人次上升5.1%，仍是近5年同期最高。全國近4週共接獲410起腹瀉群聚通報案件，亦為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件203起，以檢出諾羅病毒195件、占96.1%為多。

疾管署指出，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強且低病毒量即可致病，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、接觸受污染的物品、與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫而感染。

疾管署提到，諾羅病毒潛伏期約10-50小時，臨床上以急性腸胃炎為表現，常見症狀為水瀉及嘔吐，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉痠痛等情形，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

疾管署呼籲，民眾如廁後、進食或準備食物前應以肥皂或洗手乳正確洗手；烹製菜餚及食物貯存應注意食品衛生，生熟食分開處理且澈底煮熟後再食用（尤其是蚵、貝類等帶殼水產），以預防諾羅病毒傳播。民眾如有疑似症狀應在家休息，至症狀解除48小時後再恢復上學或工作，如需外出應戴口罩，避免傳染他人。

此外，疾管署提醒，近期校園腹瀉群聚案件增加，為降低諾羅病毒傳播風險，處理患者嘔吐物或排泄物前應戴上手套與口罩，以拋棄式紙巾覆蓋吸收清除後，用100 c.c.漂白水加1公升清水（5000 ppm）由外往內消毒清理，待作用30分鐘後再以清水擦拭；課桌椅、地面、門把等如被污染，應用20 c.c.漂白水加1公升清水（1000 ppm）擦拭，待作用10分鐘後再以清水擦拭。

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