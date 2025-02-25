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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

女嬰打流感疫苗仍腦炎死亡 公費疫苗只剩2萬多劑

2025/02/25 15:30

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕上週類流感門急診就診持續下降至13.7萬人次，但仍新增83例流感重症、23例死亡，其中1名中部未滿2歲女嬰有接種本流感季疫苗，卻仍併發急性壞死性腦病變死亡，再度刷新本流感季最小流感死亡記錄。衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，增購的10萬劑公費流感疫苗，剩下2萬餘劑，但多數已被預約，所剩不多。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週類流感門急診就診13萬7042人次，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多。

此外，上週新增83例流感重症、23例死亡。疾管署防疫醫師林詠青指出，在死亡個案中，1名中部未滿2歲的女嬰最小，無先天疾病，去年也接種本流感季疫苗，但今年2月中旬出現發燒、咳嗽、流鼻水、食慾與活動力下降2天後，家屬帶往就醫，經檢驗發現感染A型流感，醫師開立口服抗病毒藥治療，不料隔天卻出現42度高燒，並有呼吸喘、意識狀態改變，進而再次掛急診。

林詠青指出，該名女嬰在急診經X光檢查發現雙側肺部浸潤，繼續使用抗病毒藥，但當時發生持續痙攣、低血氧與嚴重低血壓及無法自主呼吸等狀況，醫師診斷為流感併發病急性壞死性腦病變，收至於加護病房，由於住院期間未改善，於入院第4天不幸過世，死因為流感併發腦炎、敗血性休克，導致多重性器官衰竭。

林詠青說明，這幾週都有出現小小孩罹患流感，並且併發急性壞死性腦病變死亡個案。未滿5歲幼童確診流感最常見的併發症仍是肺炎，但腦炎風險比成人高，尤其是急性壞死性腦病變的疾病變化很快，致死率相當高，若有疑似重症徵兆要盡快就醫。

曾淑慧指出，上週類流感門急診較前一週下降9%，但仍處在流行期，亦為近5年最高點。在公費流感疫苗供應方面，尚餘2萬餘劑，由1070家合約院所，包含114家醫院、762家診所、194家衛生所提供接種服務，只是據悉多數已被預約，所剩不多。

根據疾管署統計，去年10月進入本流感季以來，流感重症累計999例，死亡病例204例。

公費流感疫苗接種院所查詢。（疾管署提供）

公費流感疫苗接種院所查詢。（疾管署提供）

流感疫苗接種情形。（疾管署提供）

流感疫苗接種情形。（疾管署提供）

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