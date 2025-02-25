健康網》為什麼年輕人也會得白內障？ 眼科醫6點解答

醫師提醒，長時間暴露在陽光下，若沒有佩戴抗UV的太陽眼鏡，會提高罹患白內障風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白內障已不再是老人病，年輕人「Eye」注意！高雄諾貝爾眼科診所執行長粘靖旻指出，白內障如今有顯著年輕化的趨勢。由於年輕人長期暴露在紫外線下、長時間使用電子產品、職業傷害、受慢性病影響、外傷，加上又菸又酒等不良習慣，都是罹病的可能原因。

粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」發文表示，原本白內障幾乎是專屬於長者的疾病，但現在卻有越來越多年輕人有此問題，她列出5個年輕人得白內障的原因：

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過度暴露在紫外線下

長時間暴露在陽光下，會讓眼睛吸收大量紫外線，而紫外線中的UVA和UVB光線，會對晶狀體造成損害，導致晶狀體逐漸變得混濁，形成白內障。特別是如果因為喜好或工作等原因，經常在戶外活動，卻沒有佩戴抗UV的太陽眼鏡，就會進一步提高罹患白內障風險。​

長時間使用電子產品

科技的進步讓3C產品成為生活中不可或缺的工具，這也使眼睛長期暴露於藍光下。藍光不僅會導致視覺疲勞，還會加速晶狀體和視網膜的老化，讓白內障提早形成。如果每天盯著螢幕超過8小時且缺乏休息，罹患白內障的可能性就會大幅增加。

醫師表示，若每天盯著螢幕超過8小時且缺乏休息，罹患白內障的可能性會大幅增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

不健康的生活方式

有些人生活中經常抽菸又喝酒，但這2項都是導致白內障的重要危險因子。吸菸時，眼睛會暴露於更多自由基，而自由基會攻擊晶狀體中的蛋白質結構，導致其混濁；酗酒則可能使身體缺乏抗氧化劑，進一步加重眼部老化。

長期飲食習慣不良，如缺乏維生素C、維生素E以及葉黃素的攝取，也會讓眼睛失去抵抗白內障的能力。​

某些疾病或藥物影響

一些慢性病會導致白內障，例如，糖尿病患者的血糖波動，會對晶狀體造成滲透壓改變，導致晶狀體腫脹或混濁；另外，長期服用類固醇藥物，像治療氣喘或免疫類疾病的藥物，也會提高白內障的風險；即使是一些只在眼部局部使用的藥物，若使用不當，也可能間接影響晶狀體健康。

眼部外傷或手術歷史

眼睛的創傷可能包括撞擊、刺傷或接觸化學物質，這些都可能直接損害晶狀體結構，並引發白內障。曾經接受過眼部手術的患者，也可能因術後併發症或二次感染而出現白內障，有些年輕人是運動員，或從事勞力類工作，這就讓風險進一步提高。

長期接觸有害環境

在某些職業中，年輕人可能長期接觸高溫或有毒氣體，例如焊接工、化學實驗室人員或務農，這些環境會加速晶狀體的老化過程，成為白內障的風險因子。

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