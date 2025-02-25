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健康 > 杏林動態

228連假新北19家醫院開診情形調整 急診24小時服務

2025/02/25 15:06

228連假新北19家醫院開診情形調整，急診仍維持24小時服務。（記者羅國嘉攝）

228連假新北19家醫院開診情形調整，急診仍維持24小時服務。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕2月28日起到3月2日是228和平紀念日連假，新北市衛生局表示，連假首日多數醫院門診暫停服務，不過仍有3家醫院維持正常門診，及仁愛醫院、耕莘醫院兩院區、台北醫院及樂生療養院等幾家醫院上午也提供部分門診。急診則維持24小時服務，提醒民眾連假期間如需就醫，建議可先致電醫院查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診。

衛生局說明，28日多數醫院門診暫停，但永和耕莘醫院、市立土城醫院、瑞芳礦工醫院維持正常門診，仁愛醫院、耕莘醫院兩院區、台北醫院及樂生療養院上午提供部分門診服務。

另外，3月1日大部分醫院恢復週六門診時間，台大金山分院及亞東醫院仍暫停門診；3月2日則適逢週日，新北市各急救責任醫院門診暫停，急診24小時正常運作。

衛生局長陳潤秋提醒，連假期間出遊人潮眾多，流感、新冠等病毒傳播風險增加，建議民眾勤洗手、有症狀自主佩戴口罩，並適時休息。此外，春季早晚溫差大，易誘發心腦血管及呼吸道疾病，民眾應留意身體狀況並做好保暖。如需就醫建議先致電醫院確認門診資訊，或至健保署服務時段新北衛生局官網查詢，以免白跑一趟影響就診需求。

以下為醫院門診開診情形，供民眾參考：

●亞東紀念醫院：228連假期間皆停診。

●新店耕莘醫院：28日上午僅開設內科、外科、兒科、骨科、婦產科；3月1日上午、下午正常看診，夜間停診；3月2日停診一天。

●永和耕莘醫院：28日全天正常看診；3月1日僅上午看診；3月2日停診。

●耕莘醫院（安康院區）：28日上午僅開設內科、外科、骨科，下午至夜間停診；3月1日僅上午看診；3月2日停診。

●恩主公醫院：28日、3月2日皆停診；3月1日僅開上午診。

●新北仁愛醫院：28日、29日僅開上午診；3月2日停診。

●汐止國泰綜合醫院：28日、3月2日皆停診；3月1日僅開上午診。

●衛生福利部雙和醫院：28日、3月2日皆停診；3月1日僅開上午診。

●新北市立聯合醫院（板橋院區）：28日、3月2日皆停診；3月1日僅開上午診。

●新北市立聯合醫院（三重院區）：28日、3月2日皆停診；3月1日僅開上午診。

●淡水馬偕紀念醫院：28日、3月2日皆停診；3月1日僅開上午診。

衛生福利部台北醫院：28日、3月1日僅上午看診，其餘皆停診。

●新泰綜合醫院：28日、3月2日皆停診；3月1日僅開上午診。

●瑞芳礦工醫院：28日上午、下午正常看診，夜間停診；3月1日僅上午看診；3月2日全天停診。

●台北慈濟醫院：28日、3月2日皆停診；3月1日僅開上午診。

●衛生福利部樂生療養院：28日、3月1日僅上午看診，其餘皆停診。

●國立台灣大學醫學院附設醫院金山分院：228連假期間皆停診。

●輔仁醫院：28日、3月2日皆停診；3月1日僅開上午診。

●土城醫院：28日全天看診；3月1日上午、下午看診，夜間停診；3月2日全天停診。

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