健康網》燈籠果護眼！醫曝「4好處」維生素C多蘋果7倍

呂謹亨說，酸漿俗稱「燈籠果」或「黃金莓」，屬於茄科家族，和番茄、馬鈴薯是遠房親戚。（圖取自呂謹亨臉書專頁）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道「燈籠果」是什麼嗎？也許這項果物在超市不常見到，但在日本與台灣是相當受歡迎的健康食物。懿安泌尿科診所院長呂謹亨分享其營養好處，一小把燈籠果的維生素C含量，可以媲美柳橙，還是蘋果的6.9倍，輕鬆提升免疫力；β-胡蘿蔔素是護眼小能手，對視力和皮膚都有幫助；多酚類、抗氧化劑，有助於對抗自由基，讓身體不容易「生鏽」；膳食纖維有助於腸胃蠕動，讓消化系統順暢無比。

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呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文表示，酸漿俗稱「燈籠果」或「黃金莓」，屬於茄科家族，和番茄、馬鈴薯是遠房親戚。它的外殼像紙做的一樣，輕輕一撕，就能露出裡面的寶藏，是一顆像小太陽一樣的果實。味道介於番茄、鳳梨和芒果之間，酸甜中帶點熱帶水果的清香，吃起來很有層次感。

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營養滿分的酸漿

呂謹亨指出，每百公克酸漿果實的營養素，跟蘋果相比高出許多，鐵質多12.4倍、維生素A多60倍、維生素B1多5倍、維生素B2多17倍、維生素B3多16倍。

他說，燈籠果僅需食用6-8粒，就可達到維生素A、C及B3的每日攝取量，但是要小心，因為鉀含量也是蘋果的2.6倍，所以腎功能不好的患者，不能吃太多。

醫師說，燈籠果僅需食用6-8粒，就可達到維生素A、C及B3的每日攝取量；示意圖。（圖取自photoAC）

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