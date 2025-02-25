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克服髖關節發育不良 女童謝醫師「運動會跑第一棒」

2025/02/25 14:32

朱姓女童的雙親到嘉義基督教醫院感謝醫療團隊。（記者林宜樟攝）

朱姓女童的雙親到嘉義基督教醫院感謝醫療團隊。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕朱姓女童在嬰兒時發現髖關節發育不良問題，經到嘉義基督教醫院醫療團隊治療，可正常走跑跳，雙親今（25）日到嘉基感謝醫療團隊，國小一年級的朱姓女童更寫卡片告訴醫師「我在學校運動會接力跑第一棒！」，令人動容。

朱姓女童嬰兒時期因髖關節發育不良，父母在日常照顧發現她的左腿活動受限且兩腿長度不一，到嘉基就診，經由小兒骨科醫師陳俊和詳細檢查及超音波影像診斷，確認為髖關節發育不良及脫臼，因髖關節髖臼與股骨頭無法正常對位，若未及早治療，成長過程中可能導致行走困難、疼痛，甚至早期關節炎等問題。

小兒骨科醫療團隊制定治療計畫，醫師嘗試以石膏復位固定，幫助髖關節恢復正常對位，經過一年觀察，雖復位效果良好，但髖關節的包覆性仍不足，隨即進行截骨矯正手術，修正關節結構並加強穩定性，手術過程順利，術後配合石膏固定與物理治療，朱姓女童髖關節功能逐步恢復正常，經數年的追蹤觀察，現在已能自由行走與活動，生活品質大幅提升。

骨科醫師姚樹鑫說，根據統計每千名新生兒就有1位罹患小兒髖關節發育不良，女寶寶罹患率比男寶寶高，若家族成員有「髖關節發育不良」的病史，寶寶可能是高危險群，出生6個月內是治療黃金期，若未儘早發現與處理，可能導致日後的運動功能障礙，小兒骨科團隊整合資源，提供專業檢查、諮詢與照護服務。

小兒骨科主任陳俊和表示，髖關節發育不良的早期診斷與治療很重要，建議家長注意新生兒與嬰幼兒的身體發展，若發現腿部皺摺不對稱、長短腳、行動受限等情況，應及早就醫，從診斷、手術到術後康復，每個環節均需專業團隊與家長緊密配合，才能確保治療效果。

嘉基院長陳煒表示，小兒骨科團隊提供專業的篩檢、診斷與最完善的照護，感謝病人家庭的信任與配合，讓醫療旅程成為醫病之間攜手努力的最佳範例。

朱姓女童的母親念出孩子感謝醫療團隊的卡片內容。（記者林宜樟攝）

朱姓女童的母親念出孩子感謝醫療團隊的卡片內容。（記者林宜樟攝）

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