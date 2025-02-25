網紅美食大稽查 食藥署公布3業者青菜農藥超標

食藥署與地方衛生局在去（2024）年底展開「113年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案」，稽查206家熱門餐飲業者。（食藥署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕社群媒體、網紅、美食節目推薦的餐廳已成為民眾覓食指南，但這些熱門餐廳的食品安全到底過不過關，食藥署聯手地方衛生局在去（2024）年9月至12月展開「113年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案」，鎖定206家熱門餐飲業者，結果發現基隆「小峨嵋川菜館」、雲林「桃花源餐廳」、新竹「鬥牛士二鍋」的青菜有農藥殘留問題，甚至有不得檢出的農藥賽安勃、草殺淨等；此外，淡水的知名拉麵店「雞道樂」則因豬肉未依規定標示原料原產地，挨罰3萬元。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，這次稽查專案共查核206家餐飲業者，稽查項目包括食品業者登錄、衛生規範（GHP）、食品標示、產品責任保險等，並進行429件產品抽驗，範圍涵蓋食材、食用冰塊、調味醬等。

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此次稽查不合格店家共有4家，其中淡水人氣拉麵店「雞道樂」，因豬肉未依規定標示原料原產地，依食安法開罰3萬元。另外，基隆「小峨嵋川菜館」的「芥蘭」有不得檢出的農藥賽安勃0.04ppm，由於上游業者「振祥行」無法提供來源，因此被依食安法第47條，裁處3萬元。

雲林「桃花源餐廳」的「山蘇」也有不得檢出的農藥草殺淨0.02ppm；新竹「鬥牛士二鍋」的「青江菜」檢出殘留農藥克凡派1.42ppm不符規定，超出1.0ppm限量標準；兩業者分別移請農政單位卓處。

食藥署呼籲，餐飲業者供應食品若未符合標示規定，恐面臨3萬至300萬元罰鍰，若食材來源不明，同樣可能被罰，業者應遵守食安法規定，落實自主管理、加強食材先進先出及直接供應飲食標示規定等措施，確保食安無虞。

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