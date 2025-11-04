自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》高溫假要來了 避免像「活的石鍋蓋飯」 醫授2招保命

2025/11/04 11:19

專家指出，一般來說戶外攝氏35度以上，待1小時恐有致命風險；圖為情境照。 （圖取自freepik）

專家指出，一般來說戶外攝氏35度以上，待1小時恐有致命風險；圖為情境照。 （圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣高溫日數增加，中央氣象署擬修氣象法，將「高溫」列入「災害性天氣」，讓各單位有依據放高溫假。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇指出，當環境接近人體的核心溫度，「我們就是活的石鍋蓋飯，整個無法散熱」，一般來說戶外攝氏35度以上，待1小時恐有致命風險。因此，維持舒適溫度和充足水分，是個人對抗極端氣候務必準備的2大方向。

中央氣象署擬修氣象法，預計本月會預告修法草案2個月，後續報行政院送立法院審議。氣象法中「災害性天氣」定義，除了颱風、豪雨、強風、低溫、乾旱等，立委提出修法草案新增「高溫」。

姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」發文分享，立法院正在討論高溫假，我們可以期待明年實施狀況。一般來說外頭35度以上，待個1小時就要小心沒命了。台灣的天氣型態濕度也很高，更要一併納入考量。

他接著說，高溫假除了戶外工作的限制之外，千萬不要忽略室內工作的條件，曾有保全在職場連續職殤的案例，如果室內沒有空調等足夠散熱條件，風險和外頭是一樣的，等於沒有躲到，與戶外工作的危險風險相同。

極端氣候不只熱中暑

姜冠宇直指，極端氣候不會是只有刻板印象中的熱中暑而已，更要注意的是，很多人在環境溫度適應不良之下，骨髓會相對的缺水、缺血液供應，造成淋巴球和抗體等免疫系統的品質偏弱，如果民眾至今仍舊沒有隨時補充水分的習慣，「你可能會比別人衰退的快」！

面對極端氣候的來臨，民眾應該如何因應呢？他提醒，天氣變遷不只讓人變老，還變得脆弱，因此，維持舒適溫度和充足水分，是眼前適應氣候變遷下，個人必然務必準備的2大方向。

