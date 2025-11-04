自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》周盈文法官恢復意識 醫：微創引流後須靜養

2025/11/04 16:38

最高法院法官周盈文（右）與太太、前法官楊絮雲伉儷情深，今（4）日傳出好消息，周盈文術後已恢復意識。醫囑不可大動作，更不可開口說話。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕最高法院法官周盈文昨（3）日在辦公室暈倒，腦出血緊急送醫開刀，經台大醫院微創引流手術，目前已恢復意識，醫師擔心術後血壓太高、傷口再裂開，因此，必須靜養、不能開口說話。

根據國軍台中總醫院衛教資料指出，此類手術在顱骨上鑽一小孔，利用腦室探針確定腦室的位置，放入腦室導管並連接至腦外引流裝置，可以迅速緩解急性腦積水引起的顱內壓增高。

不過，國軍台中總醫院表示，仍然可能有一些醫師無法預期的風險，像是顱內出血或腦室內出血、傷口感染或是與引流管有關的感染、引流管阻塞、全身性的併發症、深部靜脈栓塞、肺炎等，得視病人身體健康狀況而有所不同。

在術後更要密切監測血壓、脈搏、呼吸、意識狀況、肢體活動力量及瞳孔大小與對光反應。醫護人員會注意所有的管線，像鼻胃管、頭部腦室引流管、尿管、動脈導管、中心靜脈導管，勿拉扯，且醫師會視情況拔除。

國軍台中總醫院指出，將病人的床頭抬高30度，避免採頭低腳高或俯臥姿勢；勿將頭頸部過度屈曲，盡量保持頭頸一直線；避免病人顱內壓升高的動作，如用力解便、咳嗽；護理人員會隨時檢視引流管位置及傷口是否滲血的情形。

