響應世界腎臟病日 南市辦理愛腎月擴大成人健檢服務

台南市30歲以上且符合成人預防保健服務之市民，可到轄區醫療院所抽血檢查，或響應各區行動醫院，檢查腎功能相關數值。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕為呼籲國人重視慢性腎臟疾病，台南市政府今（25）日舉辦「2025腎券在握」愛腎月系列活動宣傳，盼喚醒民眾對慢性腎臟疾病的警覺性，達到預防及早期治療的效果。

每年3月的第2個星期四為「世界腎臟病日」，今（2025）年以「及早檢查腎功能，守護腎臟健康」為宣導主題，市府舉辦愛腎月系列活動響應。衛生局表示，台南市30歲以上且符合成人預防保健服務之市民，都可到轄區醫療院所抽血檢查，或響應各區行動醫院，都能檢查到腎功能相關數值。

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此外，各醫療院所亦辦理腎臟病防治相關宣導活動，包括愛腎月講座、「行動醫院．全民健檢」二階衛教；另於3月9日在東區龍山社區舉辦大型闖關活動，凡於1月1日至3月8日期間參加成人健檢者，可持報告至活動現場完成衛教闖關，即能獲得精美禮物。

今日宣傳活動邀請台灣腎臟醫學會理事宋俊明，分享腎臟病防治與適切照護小撇步，營養師也透過開場短劇，宣導腎臟病預防口訣「三多、三少、四不、一沒有」，共同宣誓推動腎臟病防治。

市長黃偉哲表示，台灣在傳染病防治有很好成果，國人平均壽命持續上升，然很多人晚年卻飽受慢性病折磨，尤其是洗腎；因此透過愛腎月系列活動宣導成人健檢擴大服務，盼能加深民眾對腎臟病防治知能，養成定期健康檢查習慣，及早發現，及早治療，進而擁有健康快樂的老年生活。

台南市政府今天舉辦「2025腎券在握」愛腎月系列活動宣傳。（記者王姝琇攝）

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