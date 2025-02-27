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健康網》身體也會「生鏽」！ 醫教抗氧化5招

2025/02/27 06:31

醫師表示，當人體的自由基過多時，就會使身體發炎、老化，因此建議避免高糖食物，打造健康身體；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，當人體的自由基過多時，就會使身體發炎、老化，因此建議避免高糖食物，打造健康身體；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不只鐵會生鏽，人體也會「生鏽」！科博特診所院長劉博仁表示，生鏽也就是「氧化作用」造成的，而人體則是稱為氧化壓力（oxidative stress），當自由基過多時，就會使身體發炎、老化，因此想要增加抗氧化力，首重降低氧化壓力自由基的負擔，如避開菸害、遠離空氣污染、注意輻射污染源、降低重金屬污染機率及避免高糖食物，打造健康身體。

劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，生鏽也就是「氧化作用」，當一片完好的鐵被氧化之後，鐵原子就失去二個電子形成氧化亞鐵（FeO），當氧化亞鐵再被氧化失去一個電子就形成氧化鐵（Fe2O3），經常看到的鐵銹就是混雜著氧化亞鐵以及氧化鐵的物質，鐵器如果氧化過多，生鏽嚴重，就可能逐漸報廢了。

人體「生鏽」是自由基過多惹的禍

那麼為什麼會說人體會「生鏽」？劉博仁說明，人體也是會生鏽的，只是我們稱之為氧化壓力。其中就必須先介紹自由基（free radical），其如同鐵失去電子之後，產生不穩定亞鐵及三價鐵離子，所有人體器官組織的分子若因為某些原因被剝奪了一些電子，這些分子就成為相當不穩定的自由基。

劉博仁進一步解釋，人體內常見的自由基包括：氫氧自由基、超氧陰離子、二氧化氫等，適當的自由基是白血球殺菌的武器之一，有益於免疫力。但當身體製造或暴露過多的自由基，那事情就嚴重了，這些自由基又因為牽涉到氧或氮原子，所以這些自由基又分為活性氧分子（ROS）以及活性氮分子（RNS）。

以癮君子為例，劉博仁說，每一口菸就會吸入數十萬個自由基分子，這些自由基進入肺臟中，透過血液氣體交換，很快搶奪全身細胞穩定分子的電子，導致原先穩定的器官組織分子就變得不穩定，且反而變成自由基，繼續破壞身體細胞，這就像是連鎖反應，一口菸引爆全身的「微破壞」，長期下來就對身體產生巨大創傷。

醫師指出，癮君子每一口菸吸入數十萬個自由基分子，進入體內會搶奪全身細胞穩定分子的電子，導致原先穩定的器官組織分子變得不穩定，破壞健康；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，癮君子每一口菸吸入數十萬個自由基分子，進入體內會搶奪全身細胞穩定分子的電子，導致原先穩定的器官組織分子變得不穩定，破壞健康；情境照。（圖取自freepik）

降低氧化壓力 減少自由基負擔

該如何對抗氧化壓力？劉博仁建議，要想增加抗氧化力，首重降低氧化壓力自由基的負擔，建議注意以下幾點：

●避開菸害：燃燒的香菸會產生大量的自由基，吸二手菸也是一樣的。

●空氣污染的防範：外出注意PM2.5預報，如果有污染，儘量戴口罩，更不要傻呼呼的強迫自己在空污環境下慢跑，因為那是慢性自殺。

●注意輻射污染源：輻射會造成強大自由基反應，包括搭飛機碰到的高空宇宙射線、過度的醫療放射診斷、高壓電塔、電磁波、過度陽光曝曬等。

●降低重金屬污染機率：來源包括大型海魚、來路不明的中草藥、醫療填充物、水源等，所含的汞、鎘、鉛、砷、鎳、鋁等，都會對身體產生大量自由基。

●高糖食物宜避免：經常過度攝取精緻糖的飲品或是點心，會削弱粒線體功能，增加氧化壓力。

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