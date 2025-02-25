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泰、越等國麻疹疫情警示 出國前可先掛旅遊醫學門診
〔記者張協昇／南投報導〕近來民眾出國旅遊的熱度高，東南亞熱門旅遊國家例如越南及泰國的麻疹疫情，目前仍是疾管署國際旅遊疫情建議等級第二級「警示」國家，衛生福利部南投醫院感染科主任廖嘉宏醫師提醒民眾在規劃旅遊時，應掌握當地的流行疫情，可至旅遊醫學門診進行諮詢，必要時可接種疫苗。
廖嘉宏醫師指出，麻疹傳染力高，可能藉由空氣、飛沫和接觸病人分泌物而感染，潛伏期約7至18天，剛開始發病的症狀類似感冒，會出現發燒、鼻炎、咳嗽及結膜炎等表徵。接著會從耳後、顏面開始出現丘疹，往下擴散至四肢，並持續數天，尤其麻疹易出現細菌或病毒重複感染、肺炎，腦炎等併發症，因此民眾應提高警覺。
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廖嘉宏說，台灣1981年之前出生者大多數人都得過麻疹而終身免疫，且台灣因疫苗的成功推廣，國內已經極少有疫情傳出，皆為境外移入病例，農曆年前即有醫院發生境外移入麻疹病例群聚事件，依據疾管署的資料指出，該群聚事件的相關接觸者已在1月底監測期滿，目前也暫時無新的境外移入或本土病例，惟越南及泰國等國人喜歡前往旅遊的國家，仍是疾管署國際旅遊疫情建議等級第二級「警示」國家，民眾前往旅遊要特別注意。
廖嘉宏表示，施打疫苗是預防麻疹最有效的方式，國內年滿1歲幼兒需施打疫苗並在年滿5歲後接種第二劑，未曾得過麻疹也未施打過疫苗民眾，或已施打疫苗的民眾可能隨年紀增長而抗體消失，建議如有至疫區旅遊計畫民眾，南投醫院旅遊醫學門診提供旅遊諮詢和疫苗注射，可先來門診，為自身及家人出遊時的健康預作準備。
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