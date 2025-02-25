泰、越等國麻疹疫情警示 出國前可先掛旅遊醫學門診

南投醫院感染科主任廖嘉宏醫師建議民眾如計畫至麻疹疫情警示國家旅遊，可先至旅遊醫學門診進行諮詢。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕近來民眾出國旅遊的熱度高，東南亞熱門旅遊國家例如越南及泰國的麻疹疫情，目前仍是疾管署國際旅遊疫情建議等級第二級「警示」國家，衛生福利部南投醫院感染科主任廖嘉宏醫師提醒民眾在規劃旅遊時，應掌握當地的流行疫情，可至旅遊醫學門診進行諮詢，必要時可接種疫苗。

廖嘉宏醫師指出，麻疹傳染力高，可能藉由空氣、飛沫和接觸病人分泌物而感染，潛伏期約7至18天，剛開始發病的症狀類似感冒，會出現發燒、鼻炎、咳嗽及結膜炎等表徵。接著會從耳後、顏面開始出現丘疹，往下擴散至四肢，並持續數天，尤其麻疹易出現細菌或病毒重複感染、肺炎，腦炎等併發症，因此民眾應提高警覺。

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廖嘉宏說，台灣1981年之前出生者大多數人都得過麻疹而終身免疫，且台灣因疫苗的成功推廣，國內已經極少有疫情傳出，皆為境外移入病例，農曆年前即有醫院發生境外移入麻疹病例群聚事件，依據疾管署的資料指出，該群聚事件的相關接觸者已在1月底監測期滿，目前也暫時無新的境外移入或本土病例，惟越南及泰國等國人喜歡前往旅遊的國家，仍是疾管署國際旅遊疫情建議等級第二級「警示」國家，民眾前往旅遊要特別注意。

廖嘉宏表示，施打疫苗是預防麻疹最有效的方式，國內年滿1歲幼兒需施打疫苗並在年滿5歲後接種第二劑，未曾得過麻疹也未施打過疫苗民眾，或已施打疫苗的民眾可能隨年紀增長而抗體消失，建議如有至疫區旅遊計畫民眾，南投醫院旅遊醫學門診提供旅遊諮詢和疫苗注射，可先來門診，為自身及家人出遊時的健康預作準備。

衛生福利部南投醫院開設旅遊醫學門診，至疫情警示國家旅遊民眾可先前往諮詢。（記者張協昇攝）

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