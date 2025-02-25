急診塞爆！陳其邁提4建議：增量能、調待遇、做分流、改健保

急診壅塞已達到前所未有的嚴重。示意圖，圖中事務與新聞無關。（資料照，記者林惠琴攝）



〔記者王榮祥／高雄報導〕各地急診塞爆！曾是醫師的高雄市長陳其邁今表示，服務量能要提升、醫護待遇需調整、落實各層級分流、健保給付需支持。

陳其邁說，怎樣增加高雄急診服務量能，尤其提升整個中心乃至區域醫院，成為重度急診、急救責任醫院，這對紓解急診壓力，均衡高雄不同區域需求非常重要，所以高雄持續推動重度急救醫院數量。

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其次，長期問題在急診醫師與護理師整體人力需求，最近市府將邀集幾所中心、區域醫院與市立醫院，討論急診相關人員待遇調整事宜。

他進一步提到，最近流感跟諾羅病毒病者占急診數相當比例， 如果能落實分級醫療，初估約可減少二到三成量急診量，這部分須請各大醫學中心、區域醫院等急診部門，能夠在整個人力、分級、配置上適度調整，將這類病人儘速分流，長期在醫療體系更要落實相關轉診，才能有效讓醫療資源做更合理使用。

而高雄急診病床到目前為止，還在可以順利調整範圍內，這牽涉到長期醫療資源投入跟配置，地方政府資源很有限，長期作法應針對整個健保制度面著手；對於急診醫護壓力大、工作時間長，他很能體會醫護辛苦，

陳其邁表示，近期民生醫院的新任院長、就是來自榮總體系的急診專科醫師，目的就是希望強化整體急診量能，未來重度急救責任，南高雄會再多一家。

高雄市長陳其邁為急診塞爆想解方。（記者王榮祥攝）

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