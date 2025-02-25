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健康網》坐馬桶嗯嗯不順暢？ 醫：加張板凳更順「便」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕在家想大號，坐在馬桶上半天卻沒動靜？台北台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純表示，現今家中廁所多設立坐式馬桶，免於蹲到腳痠。但其實蹲姿如廁（如公廁蹲式馬桶）更符合人體工學。這是因為坐式如廁容易使部分腸子尾端形成90度直角，排便需要用力才能推出。建議平時以坐姿如廁時腳下墊張小矮凳，身體微向前傾，將腸子角度拉直些，有助排便順暢。
黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」PO短片指出，在家如廁多使用坐式馬桶，如果是免治馬桶還有熱熱的舒適感受，不過會建議使用坐式馬桶時，可以加上一個「助便椅」。
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她說，一般使用坐式馬桶如廁時，髖關節多會呈現90度，實際上這個角度會造成腸子尾端被一個肌肉拉著，形成一個趨向90度的直角，變成腸子沒有那麼直，此時上廁所需要用力才能把深處的大便推出去。
建議家裡也可以擺一個小矮凳，讓腳可以墊起來，身體再往前傾一點，讓髖關節的角度可以落在30到40度，將腸子拉得比較直，不會呈現90度，藉此讓排便更順暢。
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