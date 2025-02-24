健康網》由內而外變美肌 中醫揭7大護膚穴道

適當按壓穴道也能達到內外兼顧的保養效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要肌膚透亮、減少痘痘與黑眼圈，不僅靠護膚品，適當按壓穴道也能達到內外兼顧的保養效果。台北潤中醫診所院長、皮膚科專科醫師艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」分享7大護膚穴道，包括印堂穴、四白穴、迎香穴、翳風穴、三陰交穴、足三里穴與合谷穴，能幫助促進血液循環、改善膚色、消除浮腫，讓肌膚從內而外散發健康光澤。

印堂穴 改善膚色、舒緩壓力

艾莉絲指出，印堂穴位於雙眉之間的眉心位置，常被稱為「美容大穴」，能促進臉部血液循環、改善暗沉，同時幫助緩解壓力，達到由內而外的養顏效果。艾莉絲建議，用大拇指或食指輕輕按壓此穴，每次30秒，重複3至5次，注意力道適中，避免過度用力。

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四白穴 淡化黑眼圈、消除眼部浮腫

四白穴位於眼球正下方、眼眶下約一指寬處的凹陷位置。按壓此穴能促進眼周血液循環，有效減少黑眼圈、眼袋及浮腫，使眼部肌膚更顯明亮。使用食指指腹輕輕按壓，感受到痠脹感即可，每次30秒，早晚各按壓一次，效果最佳。

迎香穴 提亮膚色、改善鼻周暗沉

位於鼻翼兩側鼻唇溝處的迎香穴，與肺經相關，中醫認為「肺主皮毛」，按壓此穴能促進氣血流通，改善鼻周暗沉，還有助於緩解鼻塞。艾莉絲建議用雙手食指輕按此穴，感覺輕微痠脹即可，每次1分鐘，早晚各按壓一次，有助於提亮整體膚色。

中醫師指出，按壓位於眼下方凹陷處的「四白穴」，有助於消除眼袋和黑眼圈；圖為情境照。（圖取自freepik）

翳風穴 緊緻臉部、提升肌膚彈性

艾莉絲說，翳風穴位於耳垂後方、耳根與下頜骨交界處的凹陷位置，被稱為「青春穴」。按壓此穴能促進臉部淋巴排毒、減少浮腫，並提升肌膚緊緻度與彈性。可用食指或中指稍微用力按壓，並以小圓圈方式按摩，每次1分鐘，搭配適量護膚精油能達到更佳效果。

三陰交穴 改善膚質、內調外養

三陰交穴位於小腿內側，從腳踝內側凸起的骨頭往上約四指寬處。此穴是脾、肝、腎三條經絡的交會處，能調理氣血、改善膚色暗黃與乾燥問題，並調節內分泌，從根本上改善肌膚狀態。艾莉絲建議用拇指稍微用力按壓至有痠脹感，每次1分鐘，早晚各一次。

足三里穴 排毒養顏、提升免疫力

足三里穴位於膝蓋下方、髕骨外側約三指寬的位置。此穴有助於促進代謝、加速體內毒素排出，改善因毒素累積導致的皮膚暗沉與粉刺。可用拇指按壓或畫圈按摩，每次1至2分鐘，早晚各一次，有助於維持肌膚健康與光澤。

合谷穴 緩解肌膚發炎、改善痘痘

位於手背拇指與食指之間虎口處的合谷穴，與臉部經絡相連，能清熱解毒，緩解肌膚發炎，對痘痘與紅腫等肌膚問題特別有效。用拇指稍用力按壓虎口處，感覺痠脹即可，每次按壓30秒，重複3至5次，有助於改善痘痘與皮膚紅腫。

艾莉絲強調，日常護膚不僅要靠外用保養品，透過按壓穴道促進血液循環與代謝，也能讓肌膚從內而外維持健康光澤。搭配規律作息與均衡飲食，更能發揮事半功倍的效果。

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