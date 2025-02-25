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健康網》「3茶」適合怕冷體虛者！中醫：鐵觀音上榜
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕春天就快到了！可以喝一些花草茶提神醒腦。中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文表示，茶葉性味因不同製法，會產生溫熱涼寒之別。不發酵或是輕焙的茶葉，越能保留茶葉冷冽苦味，因此適合熱性體質，像是綠茶、青茶；體質虛寒，容易手腳冰冷、畏寒怕風，就適合溫暖的烏龍茶、紅茶或鐵觀音。
入春疏肝理氣
王大元說，「肝氣」就像枝葉繁茂生長，但又不能過度鬱積，因此可以選用疏肝理氣、提神醒腦的花草茶，像是桂花烏龍、茉莉綠茶、菊花茶、洛神花茶等，都是不錯的選擇。
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他指出，茶葉入藥養生，至少有兩千年的歷史。可以先從茶葉的發酵和焙火工序，來選擇適合自己體質的茶品，茶葉的發酵與烘培程度，會產生不同的口感。
發酵程度
王大元表示，可分成綠茶（不發酵茶）、青茶（半發酵茶）和紅茶（全發酵茶），茶色越深褐，則發酵程度越高，兒茶素含量會因氧化而減少；而越淺綠則發酵程度越低，茶多酚的含量愈高，抗氧化的效果愈佳，但也比較容易造成腸胃不適。
烘培的輕重
王大元提到，其會影響茶葉的韻度，輕焙茶保留苦澀純粹的滋味；重焙茶會讓咖啡鹼、單寧酸的苦澀揮發，因此口感較為溫潤。喝茶容易心悸、睡不好的人，可選用半熟茶或熟茶；相反地想要提神醒腦，可以飲用生茶。
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